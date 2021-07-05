ПФР: Кому положены новые пособия и как их получить?

просмотров: 200

Напомним, что вчера стартовал прием заявлений на новые ежемесячные пособия беременным женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беременности (до 12 недель), а также родителям и опекунам в одиночку воспитывающим детей от 8 до 16 лет включительно (второй родитель умер, пропал без вести, не вписан в свидетельство о рождении либо вписан со слов матери или в отношении родителя есть судебное решение о выплате алиментов).Размер обеих пособий определяется в соответствии с прожиточным минимумом, установленным в каждом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспособного взрослого.Так в Саратовской области выплата семьям с одним родителем составит 5 095,5 руб. в месяц на каждого ребенка (50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 10 191 руб.), а выплата беременной женщине – 5 307,5 рублей (50% от прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе – 10 615 руб.).Важным условием для получения пособий является размер дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточного минимума на душу населения в субъекте, то есть в Саратовской области не более 9 844 руб. в 2021 году. Пособие назначается с учетом комплексной оценки нуждаемости.Как будут учитываться доходы и как учитывается имущество семьи (с примером расчета среднедушевого дохода)? Какие основания для назначения и отказа в назначении пособия? Должны ли родители и беременные женщины быть официально трудоустроены, чтобы получать выплату и можно ли получать пособие нигде не работая? Какой максимальный срок рассмотрения заявления и что делать, если заявитель допустил ошибки при заполнении? Ответы на эти и многие другие вопросы можно найти в специально созданных разделах на главной странице сайта Пенсионного фонда РФ www.pfr.gov.ru.