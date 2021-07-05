Стали известны сильнейшие бадминтонисты среди представителей СМИ Саратовской области

просмотров: 238

Соревнования проходили в новом Центре бадминтона, построенном в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».«Традиционно в Международный день спортивного журналиста министерство старается не рассказать журналистам о нашей отрасли, а дать попробовать себя спортсменами. Мы уже вместе играли в хоккей и пляжный футбол. Сегодня пробуем бадминтон», - рассказал первый заместитель министра молодежной политики и спорта области Андрей Абрашин, который тоже принял участие в товарищеском турнире, но его выступление шло вне зачета.Главный судья соревнований Дмитрий Варфоламеев перед началом матчей провел для участников разминку и рассказал об основных профессиональных секретах бадминтонистов. «Сегодня журналистам пришлось гораздо сложнее, чем даже профессиональным спортсменам. У нас был очень напряжённый ритм игр. И каждого из участников я считаю победителем», - отметил главный судья соревнований.В итоге сильнейшим бадминтонистом среди представителей СМИ стал оператор ГТРК «Саратов» Максим Глушков, второе место завоевала ведущая новостей радиостанции «Европа Плюс Саратов» Татьяна Совцова. Замыкает тройку лидеров шеф-редактор информационного агентства «Свободные новости. FreeNews-Volga» Мария Алексашина.