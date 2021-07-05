Стали известны сильнейшие бадминтонисты среди представителей СМИ Саратовской области
В Международный день спортивного журналиста министерство молодежной политики и спорта Саратовской области провело турнир по бадминтону среди представителей региональных СМИ.
Соревнования проходили в новом Центре бадминтона, построенном в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
«Традиционно в Международный день спортивного журналиста министерство старается не рассказать журналистам о нашей отрасли, а дать попробовать себя спортсменами. Мы уже вместе играли в хоккей и пляжный футбол. Сегодня пробуем бадминтон», - рассказал первый заместитель министра молодежной политики и спорта области Андрей Абрашин, который тоже принял участие в товарищеском турнире, но его выступление шло вне зачета.
Главный судья соревнований Дмитрий Варфоламеев перед началом матчей провел для участников разминку и рассказал об основных профессиональных секретах бадминтонистов. «Сегодня журналистам пришлось гораздо сложнее, чем даже профессиональным спортсменам. У нас был очень напряжённый ритм игр. И каждого из участников я считаю победителем», - отметил главный судья соревнований.
В итоге сильнейшим бадминтонистом среди представителей СМИ стал оператор ГТРК «Саратов» Максим Глушков, второе место завоевала ведущая новостей радиостанции «Европа Плюс Саратов» Татьяна Совцова. Замыкает тройку лидеров шеф-редактор информационного агентства «Свободные новости. FreeNews-Volga» Мария Алексашина.