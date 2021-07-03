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Спикером всероссийской конференции «Гособоронзаказ. Правовые риски» стал представитель ПСБ

Новости
Спикером всероссийской конференции «Гособоронзаказ. Правовые риски» стал представитель ПСБ

Представитель Промсвязьбанка стал спикером всероссийской конференции «Гособоронзаказ. Правовые риски».

Свой доклад там представил Илья Апарышев, управляющий по развитию банковского сопровождения государственного оборонного заказа ПАО «Промсвязьбанк». Форум состоялся 14 мая 2021 года в Санкт-Петербурге.

Эксперт рассказал об изменениях в закон «О государственном оборонном заказе» (132-ФЗ и 133-ФЗ) и некоторых новых правилах сопровождения ГОЗ. Федеральные законы, вносящие изменения в 275-ФЗ, президент РФ Владимир Путин подписал 30 апреля 2021 года. 132-ФЗ затрагивает в том числе возмещение понесенных расходов на формирование задела (запаса продукции). 133-ФЗ описывает платежи на расчетные счета, в т.ч. в лимитах 3/5 млн рублей, в части использования ИГК.

Говоря об актуальных вопросах применения 275-ФЗ, Илья Апарышев пояснил особенности системы контроля использования денежных средств, выделенных на гособоронзаказ. Он также напомнил: банки несут при сопровождении гособоронзаказа не меньшую ответственность, чем предприятия ОПК при исполнении контрактов гособоронзаказа.
Рассказывая о нюансах открытия и закрытия отдельных банковских счетов (ОБС), эксперт подчеркнул: предоставленные заказчиком и поставщиком экземпляры контракта должны быть идентичными. Нет необходимости предоставлять в банк техническую документацию, которая содержится в контракте – она не нужна при решении финансовых задач. Если контракт секретный, то должна быть в обязательном порядке представлена оформленная в соответствии с приказом Минобороны РФ № 502 от 2015 г. выписка. Закрытие счета ОБС допускается, когда на нем нет средств, а также в случае исполнения госконтракта (это должно быть подтверждено уведомлением госзаказчика).