Спикером всероссийской конференции «Гособоронзаказ. Правовые риски» стал представитель ПСБ

просмотров: 224

Свой доклад там представил Илья Апарышев, управляющий по развитию банковского сопровождения государственного оборонного заказа ПАО «Промсвязьбанк». Форум состоялся 14 мая 2021 года в Санкт-Петербурге.Эксперт рассказал об изменениях в закон «О государственном оборонном заказе» (132-ФЗ и 133-ФЗ) и некоторых новых правилах сопровождения ГОЗ. Федеральные законы, вносящие изменения в 275-ФЗ, президент РФ Владимир Путин подписал 30 апреля 2021 года. 132-ФЗ затрагивает в том числе возмещение понесенных расходов на формирование задела (запаса продукции). 133-ФЗ описывает платежи на расчетные счета, в т.ч. в лимитах 3/5 млн рублей, в части использования ИГК.Говоря об актуальных вопросах применения 275-ФЗ, Илья Апарышев пояснил особенности системы контроля использования денежных средств, выделенных на гособоронзаказ. Он также напомнил: банки несут при сопровождении гособоронзаказа не меньшую ответственность, чем предприятия ОПК при исполнении контрактов гособоронзаказа.Рассказывая о нюансах открытия и закрытия отдельных банковских счетов (ОБС), эксперт подчеркнул: предоставленные заказчиком и поставщиком экземпляры контракта должны быть идентичными. Нет необходимости предоставлять в банк техническую документацию, которая содержится в контракте – она не нужна при решении финансовых задач. Если контракт секретный, то должна быть в обязательном порядке представлена оформленная в соответствии с приказом Минобороны РФ № 502 от 2015 г. выписка. Закрытие счета ОБС допускается, когда на нем нет средств, а также в случае исполнения госконтракта (это должно быть подтверждено уведомлением госзаказчика).