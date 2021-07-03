На Новой Набережной Саратова готовится открытие пляжа

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Сегодня, 2 июля, на участке Новой Набережной от ул. Вольская до ул. 2-я Садовая:- ведутся мероприятия по благоустройству и подготовке к открытию пляжа.В течение дня на участке Набережной Космонавтов, где идут работы по реконструкции, выполнены:- асфальтировка 2000 кв.м. второго слоя на 1-м ярусе;- монтаж 90 м бортового камня на 2-м ярусе;- заливка 400 кв. м. бетона на 2-м ярусе;- планировка и уплотнение щебня на 2-м ярусе на площади 300 кв.м.;- завоз щебня, планирвока грунта на 3-м ярусе;- разбивка и планировка детских площадок;- устройство трассы под лотки на 4 ярусе площадью 100кв.м.;- планировка и уплотннеие грунта на площади 400 кв.м.;- устройство 550 м траншей под магистральную трубу на зеленой зоне;- устройство 800 м траншей под поливную трубу на зеленой зоне.Продолжаются работы на дворовых территориях многоквартирных домов.Так, по адресу ул. им. Грибова дома 1,3, 11 завершили завоз щебня.Во дворах по адресу ул. Станционная дома 9, 1-й Станционный пр.6 произведена подготовка основания под асфальтировку, ведется выравнивание земляного полотна.Во дворе по адресу ул. Пролетарская, дом 19А, 4-я Нагорная, дом 20 ведутся работы по уплотнению щебня катком, идет подготовка к асфальтированию дворового проезда.Во дворе по адресу ул. Южная, дом 61 продолжается демонтаж бортового камня.Во дворе по адресу ул. Тулупная, дома 12, 14, ул. Комсомольская, дом 2 идет демонтаж дорожного покрытия.Во дворах ул. Шелковичная, дома 200 и 202, ул. Саперная, дом 23 и ул. Деловая, дома 18 и 20 планируется установка малых архитектурных форм.