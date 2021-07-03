В элитном комплексе Symbol Residence Елены Батуриной на Кипре появился новый тип жилого пространства

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Проект реализует на побережье Лимассола на Кипре компания Golden Wisdom, входящая в инвестиционную группу международной предпринимательницы Елены Батуриной. Стремясь улучшить комфорт и создать уникальное пространство для владельцев жилья, девелоперы провели оптимизацию планировок всех резиденций. Об этом сообщили со ссылкой на представителей проекта зарубежные СМИ.Помимо оптимизации планировок в Symbol Residence появился новый тип жилого пространства – занимающие целый этаж четырехкомнатные резиденции с просторными верандами и спальней с собственным балконом. Они получили названия Sea Residences и Sky Residences. На нижних этажах располагаются «морские» резиденции, а «поднебесные» – на верхних. Каждая из резиденций отличается уникальной планировкой, позволяющей обеспечить ощущение максимального пространства и насладиться великолепными видами моря, гор, солнца и города.Всего в Symbol Residence 17приватных резиденций общей площадью 7300 квадратных метров. Каждая из них обеспечивает комфорт высочайшего уровня, безопасность и спокойствие для обитателей.