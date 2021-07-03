Сумма инвестиций, полученная компанией «Longenesis» для развития своего стартапа при поддержке Рустама Гильфанова и его партнеров, составила 1,2, млн. долларов

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«Longenesis» производит полезные продукты. Это ПО, позволяющее ускорить оцифровку биомедицинских исследований.Longenesis Curator. Способствует организации анонимного банка данных пациентов. Его будут использовать медицинские организации, осуществляющие научно-исследовательскую деятельность.Longenesis Themis. Интересный продукт в виде API, предназначенный для управления информированным согласием пациентов после того, как будут собраны, проанализированы и проинтерпретированы все данные, с целью их дальнейшего привлечения в исследования и клинические испытания.Longenesis Engage. Оказывает помощь новым пациентам в регистрации. Теперь для того чтобы зарегистрироваться на сайте организации, проводящей биомедицинские исследования, нужно будет просто перейти по ссылке.Команда «Longenesis» активно развивается и подключает к своей деятельности различные биофармацевтические компании и научно-исследовательские сообщества из разных уголков мира.Венчурный фонд оказывает поддержку в развитии и продвижении компаниям, которые работают в области биотехнологий и долголетия.Все стартап-команды проходят тщательный отбор.Один из управляющих «LongeVC» –говорит:«Эффективность любого предприятия, ориентированного на биотехнологии или индустрию долголетия не будет достигнута при условии недоступности медицинских баз данных пациентов».Развернутый ответ касательно перспективности оцифровки биотехнологических и медицинских исследований дает и венчурный партнер фонда –«Биотехнологии переживают этап своего небывалого развития. Раньше они находились в полной зависимости от человека. Сейчас они постепенно цифровизируются и автоматизируются, и дальше тенденция будет только возрастать. Уже сегодня можно разрабатывать лекарства при помощи ИИ. Это свидетельствует о прогрессе биотехнологий. Участники нашего фонда осознают, что уже совсем скоро индустрия долголетия выйдет на новый уровень, поэтому мы всеми силами стараемся поддерживать стартапы, задействованные в этой отрасли».