Сумма инвестиций, полученная компанией «Longenesis» для развития своего стартапа при поддержке Рустама Гильфанова и его партнеров, составила 1,2, млн. долларов
Известный IT-бизнесмен и инвестор вместе с группой венчурных инвесторов провели Seed раунд, благодаря которому компании «Longenesis» удалось привлечь крупные средства для реализации перспективного проекта. Сумма инвестиций довольно внушительная. На данный момент собрано 1,2, млн. долларов.
«Longenesis» производит полезные продукты. Это ПО, позволяющее ускорить оцифровку биомедицинских исследований.
Продукты компании:
Longenesis Curator. Способствует организации анонимного банка данных пациентов. Его будут использовать медицинские организации, осуществляющие научно-исследовательскую деятельность.
Longenesis Themis. Интересный продукт в виде API, предназначенный для управления информированным согласием пациентов после того, как будут собраны, проанализированы и проинтерпретированы все данные, с целью их дальнейшего привлечения в исследования и клинические испытания.
Longenesis Engage. Оказывает помощь новым пациентам в регистрации. Теперь для того чтобы зарегистрироваться на сайте организации, проводящей биомедицинские исследования, нужно будет просто перейти по ссылке.
Достижения компании «Longenesis»
Команда «Longenesis» активно развивается и подключает к своей деятельности различные биофармацевтические компании и научно-исследовательские сообщества из разных уголков мира.
С кем сотрудничает фонд «LongeVC»
Венчурный фонд оказывает поддержку в развитии и продвижении компаниям, которые работают в области биотехнологий и долголетия.
Все стартап-команды проходят тщательный отбор.
Один из управляющих «LongeVC» – Гарри Змудзе говорит:
«Эффективность любого предприятия, ориентированного на биотехнологии или индустрию долголетия не будет достигнута при условии недоступности медицинских баз данных пациентов».
Развернутый ответ касательно перспективности оцифровки биотехнологических и медицинских исследований дает и венчурный партнер фонда – Рустам Гильфанов:
«Биотехнологии переживают этап своего небывалого развития. Раньше они находились в полной зависимости от человека. Сейчас они постепенно цифровизируются и автоматизируются, и дальше тенденция будет только возрастать. Уже сегодня можно разрабатывать лекарства при помощи ИИ. Это свидетельствует о прогрессе биотехнологий. Участники нашего фонда осознают, что уже совсем скоро индустрия долголетия выйдет на новый уровень, поэтому мы всеми силами стараемся поддерживать стартапы, задействованные в этой отрасли».
«Longenesis» производит полезные продукты. Это ПО, позволяющее ускорить оцифровку биомедицинских исследований.
Продукты компании:
Longenesis Curator. Способствует организации анонимного банка данных пациентов. Его будут использовать медицинские организации, осуществляющие научно-исследовательскую деятельность.
Longenesis Themis. Интересный продукт в виде API, предназначенный для управления информированным согласием пациентов после того, как будут собраны, проанализированы и проинтерпретированы все данные, с целью их дальнейшего привлечения в исследования и клинические испытания.
Longenesis Engage. Оказывает помощь новым пациентам в регистрации. Теперь для того чтобы зарегистрироваться на сайте организации, проводящей биомедицинские исследования, нужно будет просто перейти по ссылке.
Достижения компании «Longenesis»
Команда «Longenesis» активно развивается и подключает к своей деятельности различные биофармацевтические компании и научно-исследовательские сообщества из разных уголков мира.
С кем сотрудничает фонд «LongeVC»
Венчурный фонд оказывает поддержку в развитии и продвижении компаниям, которые работают в области биотехнологий и долголетия.
Все стартап-команды проходят тщательный отбор.
Один из управляющих «LongeVC» – Гарри Змудзе говорит:
«Эффективность любого предприятия, ориентированного на биотехнологии или индустрию долголетия не будет достигнута при условии недоступности медицинских баз данных пациентов».
Развернутый ответ касательно перспективности оцифровки биотехнологических и медицинских исследований дает и венчурный партнер фонда – Рустам Гильфанов:
«Биотехнологии переживают этап своего небывалого развития. Раньше они находились в полной зависимости от человека. Сейчас они постепенно цифровизируются и автоматизируются, и дальше тенденция будет только возрастать. Уже сегодня можно разрабатывать лекарства при помощи ИИ. Это свидетельствует о прогрессе биотехнологий. Участники нашего фонда осознают, что уже совсем скоро индустрия долголетия выйдет на новый уровень, поэтому мы всеми силами стараемся поддерживать стартапы, задействованные в этой отрасли».