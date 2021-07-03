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Саратовские аграрии приступили к уборке ранних сортов овощей
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Саратовские аграрии приступили к уборке ранних сортов овощей

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Увеличивается количество муниципальных районов, вступающих в уборочную кампанию-2021.

Аграрии Вольского, Дергачевского, Ивантеевского, Ершовского, Энгельсского и других районов приступили к уборке ранних овощей: кабачков, огурцов, капусты ранних сортов созревания. Урожай собран с площади в 97 га. Валовой сбор составил 1444 тонны.

На текущую дату в хозяйствах 10-ти районов области - Дергачевском, Пугачевском, Краснопартизанском, Новоузенском, Питерском, Озинском, Краснокутском, Ершовском, Перелюбском, Федоровском – выборочно ведется косовица и обмолот озимой пшеницы. Скошено 17,6 тыс. га озимой пшеницы, обмолочено 16,0 тыс. га. Валовой сбор при средней урожайности 15,1 ц/га составил 24,2 тыс. тонн.
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