Балашовский драматический театр закрывает сезон премьерным показом спектакля "Доходное место" Александра Островского

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Для детской аудитории подготовлены сказочные спектакли: героическая и очень красивая сказка "Кощей Бессмертный", неувядаемая и очаровательная сказка В.Илюхова "Как Настенька чуть кикиморой не стала" и веселая, шуточная сказка "Про Иванушку-дурачка" М.Бартенева.