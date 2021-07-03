Балашовский драматический театр закрывает сезон премьерным показом спектакля "Доходное место" Александра Островского
Перед уходом в долгожданный отпуск, коллектив Балашовского драматического театра будет рад встретиться в июле на третьем премьерном показе спектакля "Доходное место" А.Островского, перед просмотром которого зритель сможет найти свое доходное место в нашем зале. Состоится показ зажигательной комедии "Слишком женатый таксист".
Для детской аудитории подготовлены сказочные спектакли: героическая и очень красивая сказка "Кощей Бессмертный", неувядаемая и очаровательная сказка В.Илюхова "Как Настенька чуть кикиморой не стала" и веселая, шуточная сказка "Про Иванушку-дурачка" М.Бартенева.