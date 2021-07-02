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В Саратове стартовал социально-просветительский проект «В кинообъективе – волонтеры» региональной общественной организации «Саратовская кинотраектория»

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1 июля в Саратове стартовал социально-просветительский проект «В кинообъективе – волонтеры» региональной общественной организации «Саратовская кинотраектория». Его реализация пройдет при поддержке Фонда президентских грантов.

Организаторы представляют вниманию зрителей тизер проекта, слоган которого передает главное содержание: «Делай как мы. Делай с нами. Делай лучше нас!».

Главная цель проекта – с помощью средств кино рассказать о незаметном героизме волонтеров и популяризовать добровольческую деятельность среди молодежи Саратовской области и регионов России. Концепция Проекта гармонично дополняет основную смысловую линию фестиваля «Киновертикаль» - «Герои нашего времени».

Весь июль и август участники проекта – волонтеры съемочной группы под руководством опытных наставников – кинематографистов будут снимать и монтировать видеоролики о действующих добровольцах в формате «Один день из жизни…». Готовые киноматериалы будут презентованы зрителям специальной программы «Киновертикали 2021» в октябре, а также размещены на экранах кинотеатров области и в социальных сетях.

Проект реализуется с использованием гранта Президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленного Фондом президентских грантов.