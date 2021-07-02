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В Саратовской области снизился уровень общей и регистрируемой безработицы

Новости


На 1 июля в Саратовской области уровень официальной безработицы составил 1,2%, на учете в центрах занятости населения стоят около четырнадцати тысяч человек.

С начала года численность безработных снизилась в 2,6 раза, уровень безработицы снизился с 3,0% до 1,2%. Через центры занятости населения трудоустроено около 33 тысяч человек.

Также отмечается снижение уровня общей безработицы. По данным статистики с января по май этого года уровень общей безработицы снизился с 6,1% до 5,1%.

В настоящее время на портале «Работа в России» размещено более 32 тысяч вакансий. Работодателям требуются работники в сферах обрабатывающих производств, государственного управления и обеспечения безопасности, здравоохранения и социальных услуг, образования, торговли.

Напоминаем, органы статистики определяют показатель общей безработицы по результатам выборочного обследования населения путем анкетирования респондентов от 15 лет и старше. При проведении такого обследования человек может быть учтен в качестве безработного вне зависимости от регистрации в службе занятости. Уровень регистрируемой безработицы определяется на основании данных о численности лиц, обратившихся в органы службы занятости и признанных безработными в порядке, установленном федеральным законом «О занятости населения в Российской Федерации».

В основе статистических данных о потребности работодателей в работниках лежат сведения о наличии вакансий в центрах занятости населения.