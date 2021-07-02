Всероссийская интерактивная карта мемориалов ВОВ продолжает пополняться

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Новые памятники накануне Дня памяти и скорби открылись в Подмосковье – в ближайшее время они будут отмечены на карте.Проект по оцифровке всех памятников Великой Отечественной войны был запущен в Московской области в начале осени 2018 года. Было необходимо отметить маркеры и фотографии на карте, а также всю документацию по памятникам перевести в электронный вид – идея масштабная.К 75-летию Великой Победы в регионе было важно привести все памятники в надлежащий вид, рассказал один из организаторов проекта, советник губернатора Московской области Александр Коган. Проводилась оцифровка как истории памятников, так и всех остальных документов: фото повреждений, смет, дефектовок. Это дало возможность отслеживать процесс реставрации объектов и гарантировать качество восстановления. Кандидаты на реализацию этого трудоемкого проекта нашлись: к работе подключились члены «Молодой Гвардии Единой России».Проект был успешно реализован, а затем, по словам Александра Когана, инициатива распространилась в регионах. На сегодняшний момент оцифровано свыше 76 тысяч памятников, их количество постоянно расширяется.Интерактивная карта памятников ВОВ опубликована в открытом доступе на сайте япомню.рф. Вскоре каждый памятник получит историческую справку – над этим работают специалисты. Пока на карте отмечены лишь фотографии и местоположение мемориалов, постаментов с военной техникой, памятных табличек, обелисков.Всероссийскую интерактивную карту дополнят мемориалы в Подмосковье: памятник «Односельчанам – участникам Великой Отечественной войны» с именами фронтовиков, открытый в селе Талеж Чеховского городского округа, и памятник в селе Зевалово городского округа Ступино, на котором написаны имена 47 жителей, не вернувшихся с войны.