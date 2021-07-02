Нерестовый запрет на лов рыбы снимается с сегодняшнего дня

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В это время пресноводная рыба активно нерестится, и запрет вводится с целью сохранения благоприятных условий для воспроизводства рыбы.С 1 июля нерестовый запрет прекращает действие на самой популярной акватории среди рыбаков - на реке Волга. Это означает возможность рыбалки с использованием всех разрешенных средств: удочек, спиннингов, а также с применением плавательных средств.