Нерестовый запрет на лов рыбы снимается с сегодняшнего дня
С 1 мая до 30 июня на территории Волгоградского водохранилища действовал нерестовый запрет.
В это время пресноводная рыба активно нерестится, и запрет вводится с целью сохранения благоприятных условий для воспроизводства рыбы.
С 1 июля нерестовый запрет прекращает действие на самой популярной акватории среди рыбаков - на реке Волга. Это означает возможность рыбалки с использованием всех разрешенных средств: удочек, спиннингов, а также с применением плавательных средств.