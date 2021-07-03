Дан старт очередному этапу всероссийской акции «Моё детство — война»

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В 2020 году в рамках мероприятий, посвященных Году памяти и славы, в ходе акции были проведены тысячи встреч детей войны и молодежи, журналисты и волонтеры помогали детям войны записывать их воспоминания, о детях войны появлялись новые энциклопедические статьи, видеофильмы.«Благодаря волонтёрам о тихом подвиге их земляков – детей войны – узнал весь мир. Среди участников акции – жители 70 регионов России, а также соотечественники из Луганской и Донецкой народных республик и далекой Аргентины. Среди волонтёров – внуки и правнуки детей войны. Созданный усилиями людей разных поколений видеоархив воспоминаний должен пополняться, жить и работать, с ним должны знакомиться школьники, студенты, историки и журналисты. Именно поэтому в 2021 году проведение акции будет продолжено», – пояснил руководитель оргкомитета акции, заместитель председателя Комиссии Общественной палаты Российской Федерации по территориальному развитию и местному самоуправлению Леонид Шафиров.Оргкомитет в срок до 1 октября 2021 года ждёт от участников акции их творческие работы, посвященные детям войны: записанные на видео воспоминания, отчеты о проведении уроков, просветительских и воспитательных мероприятий, в рамках которых создавались или изучались видеовоспоминания детей войны, публикации в СМИ и блогах о последних свидетелях Великой Отечественной войны.Положение о конкурсах, проводимых в рамках акции, опубликовано на сайте оператора акции – Общероссийской ассоциации почетных граждан, наставников и талантливой молодежи.По итогам проведения акции «Мое детство – война» в 2020 году были созданы и опубликованы на YouTube-канале акции 1476 видеовоспоминаний детей войны, которые посмотрели более 186 тысяч человек, а в социальных сетях – почти полмиллиона. В создании видеороликов принимали участие ученические, творческие, трудовые и профсоюзные коллективы, волонтерские отряды.Лидерами акции стали жители Крыма, Хакассии, Мордовии, Удмуртии, Ростовской, Новосибирской, Ленинградской, Астраханской, Кемеровской, Оренбургской, Смоленской, Тульской, Московской, Саратовской, Ульяновской, Ивановской, Владимирской, Челябинской областей, Красноярского, Хабаровского, Краснодарского, Ставропольского краев.Итоги акции были подведены в ходе двухчасового прямого эфира на YouTube-канале акции, зрителями которого стали более семи тысяч человек.Медиаволонтерами опубликовано более трех тысяч энциклопедических статей о маленьких героях большой войны, которые работали на фронте и в тылу, чем приближали победу над фашистской Германией.Содействие в проведении акции оказали представители органов региональной власти и местного самоуправления, большой вклад в реализацию проекта внесли сообщества соотечественников за рубежом. Активное участие в акции приняли члены региональных и муниципальных общественных палат и советов.В рамках акции проведен мониторинг регионального законодательства о статусе и льготах для детей войны. В Астраханской, Амурской, Белгородской, Вологодской, Ленинградской, Московской, Мурманской, Пензенской, Омской, Самарской, Сахалинской областях, Алтайском, Ставропольском, Красноярском и Краснодарском, Приморском краях, г. Санкт-Петербурге приняты законы о детях войны. По результатам мониторинга были направлены обращения в Минфин России и в Минтруд России с просьбой об оказании содействия в разработке проекта федерального закона о статусе данной категории граждан. Подробнее – на сайтах РИА «Новости» и ОПРФ: https://ria.ru/20210622/voyna-1738101911.html, https://www.oprf.ru/news/leonid-shafirov-prizval-prinyat-federalnyy-zakon-o-statuse-detey-voyny.