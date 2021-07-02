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Аграриям региона компенсируется 90% затрат за прохождение практики студентами СГАУ

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На территории Саратовской области реализуется комплекс мер, направленных на популяризацию профессий аграрной направленности среди школьников и молодежи и формирование кадрового резерва агропромышленного комплекса региона.

Так, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» запланировано возмещение сельхозтоваропроизводителям большей части затрат за прохождение производственной практики студентами аграрного университета в хозяйствах области.

Согласно условиям потенциальным работодателям возмещается 90% от произведенных затрат на оплату труда и проживание молодых специалистов. Оформление студентов осуществляется по срочному трудовому либо гражданско-правовому договору.

В текущем году уже более 50-ти студентов-аграриев прошли оплачиваемую производственную практику.