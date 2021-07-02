Аграриям региона компенсируется 90% затрат за прохождение практики студентами СГАУ
На территории Саратовской области реализуется комплекс мер, направленных на популяризацию профессий аграрной направленности среди школьников и молодежи и формирование кадрового резерва агропромышленного комплекса региона.
Так, в рамках госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» запланировано возмещение сельхозтоваропроизводителям большей части затрат за прохождение производственной практики студентами аграрного университета в хозяйствах области.
Согласно условиям потенциальным работодателям возмещается 90% от произведенных затрат на оплату труда и проживание молодых специалистов. Оформление студентов осуществляется по срочному трудовому либо гражданско-правовому договору.
В текущем году уже более 50-ти студентов-аграриев прошли оплачиваемую производственную практику.