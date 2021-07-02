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На главном книжном празднике страны Саратовскую область представила Приволжская книжная палата

Новости


В Москве, несмотря на пандемию, всё-таки состоялся и с большим успехом прошел седьмой книжный фестиваль «Красная площадь».

На его открытии присутствовали помощник президента России по культуре Владимир Толстой, президент Российского книжного союза Сергей Степашин, члены правительства России.

Свои книги на фестивале представили лучшие издательства из 45 регионов России, выступили известные писатели Дмитрий Быков, Денис Драгунский, Гузель Яхина, Евгений Водолазкин, Майя Кучерская, Захар Прилепин, Татьяна Толстая, Дмитрий Воденников, Анна Старобинец, Анастасия Орлова, Нина Дашевская, Павел Басинский, Александра Маринина, Андрей Рубанов, Линор Горалик, Сергей Шаргунов, Анна Матвеева, Андрей Геласимов и многие другие. В ходе фестиваля состоялись сотни встреч и презентаций.

Лучшие книги саратовских издателей на фестивале представляла Приволжская книжная палата. На главном книжном фестивале страны были представлены книги, изданные издательством «Орион», Саратовским государственным музеем им. А.Н. Радищева, музеем им. Федина, издательством СГЮА, СГМУ, Приволжской книжной палатой и экологическим клубом «Хвалынские холмы». Книги саратовских издателей вызвали большой интерес и пользовались большим успехом среди посетителей ярмарки. Особое внимание и высокую оценку вызвали книги, посвященные 75-летию Победы.
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