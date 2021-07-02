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Александр Романов: «Позиция Президента служит ориентиром для реализации государственным программ»

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«Прямая линия» с Президентом России Владимиром Путиным стала одним из самых ожидаемых событий года.

Об этом заявил Председатель регионального парламента Александр Романов (фракция «Единая Россия»).
Председатель областной Думы подчеркнул, что формат мероприятия охватывает большой спектр актуальных тем.

«Одна из самых острых – распространение коронавирусной инфекции. Главный посыл Президента – усиление темпов вакцинации. Региональные депутаты также принимают всевозможные меры, они ведут разъяснительную работу среди населения, вакцинируются сами.

Большой блок вопросов традиционно касался социальной сферы – выплат на детей, поддержки семей, пенсионеров, малообеспеченных граждан. Очень важно, что продолжится действие льготной ипотеки.

Президент отметил важность возвращения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения и развития мелиорации. Совсем недавно в областной Думе мы широко обсуждали и этот вопрос, а профильный комитет провел выездное совещание в Ершовском районе. Акцент на проблемах мелиорации делается абсолютно обоснованно.

Была затронута тема ЖКХ. Владимир Владимирович напомнил, что региональным властям необходимо представлять в Правительство РФ свои отраслевые проекты и защищать их. Вообще, важным лейтмотивом звучала мысль о поддержке, которую федеральный центр оказывает регионам и продолжит оказывать.

Вопросы качества дорог, экологии, развития туристической инфраструктуры. Разговор с жителями России получился содержательным и демократичным. Он заслуживает глубокого анализа, ведь позиция Президента по ряду вопросов служит ориентиром для реализации многих государственным программ на практике. Каждое выступление главы государства приобретает программный характер. Владимир Владимирович в очередной раз продемонстрировал, что по всем важным направлениям жизни страны у него есть, во-первых, четкое видение ситуации, а во-вторых – план действий и понимание перспективы. Это по-настоящему государственный подход», – отметил Александр Романов.