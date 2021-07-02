Александр Романов: «Позиция Президента служит ориентиром для реализации государственным программ»

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Об этом заявил Председатель регионального парламента Александр Романов (фракция «Единая Россия»).Председатель областной Думы подчеркнул, что формат мероприятия охватывает большой спектр актуальных тем.«Одна из самых острых – распространение коронавирусной инфекции. Главный посыл Президента – усиление темпов вакцинации. Региональные депутаты также принимают всевозможные меры, они ведут разъяснительную работу среди населения, вакцинируются сами.Большой блок вопросов традиционно касался социальной сферы – выплат на детей, поддержки семей, пенсионеров, малообеспеченных граждан. Очень важно, что продолжится действие льготной ипотеки.Президент отметил важность возвращения в оборот неиспользуемых земель сельхозназначения и развития мелиорации. Совсем недавно в областной Думе мы широко обсуждали и этот вопрос, а профильный комитет провел выездное совещание в Ершовском районе. Акцент на проблемах мелиорации делается абсолютно обоснованно.Была затронута тема ЖКХ. Владимир Владимирович напомнил, что региональным властям необходимо представлять в Правительство РФ свои отраслевые проекты и защищать их. Вообще, важным лейтмотивом звучала мысль о поддержке, которую федеральный центр оказывает регионам и продолжит оказывать.Вопросы качества дорог, экологии, развития туристической инфраструктуры. Разговор с жителями России получился содержательным и демократичным. Он заслуживает глубокого анализа, ведь позиция Президента по ряду вопросов служит ориентиром для реализации многих государственным программ на практике. Каждое выступление главы государства приобретает программный характер. Владимир Владимирович в очередной раз продемонстрировал, что по всем важным направлениям жизни страны у него есть, во-первых, четкое видение ситуации, а во-вторых – план действий и понимание перспективы. Это по-настоящему государственный подход», – отметил Александр Романов.