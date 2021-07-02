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Дисплей Брайля будет внесен в перечень средств реабилитации инвалидов

Новости


Вчера в ходе прямой линии Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил Правительству внести дисплей Брайля в список бесплатных средств реабилитации для людей с ограничениями по здоровью.

Поручение Президента страны прокомментировала председатель Саратовской общественной организации инвалидов «Ты не один», член Общественной палаты города Саратова, сопредседатель ОНФ Саратовской области Венера Павленко:

«Поддерживаю инициативу Владимира Владимировича Путина о включении в перечень средств реабилитации инвалидов по зрению дисплея Брайля. Это специальное устройство, позволяющее незрячим и слабовидящим людям пользоваться компьютером. В виду высокой стоимости устройства, не все люди с инвалидностью могут его себе позволить. Пополнение перечня ТСР дисплеем Брайля открывает людям, лишенным зрения, огромные возможности. Благодаря тактильному дисплею можно без ограничений управлять компьютером, получать всю необходимую информацию, в том числе для работы и учебы. Также было бы хорошо включить в перечень средств реабилитации лицензионную программу ДЖОС, озвучивающую отображаемую на экране информацию».
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