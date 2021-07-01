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Редакторы СМИ обсудили требования избирательного законодательства к информированию и агитации

Новости


В Саратове на старте предвыборной кампании состоялся обучающий семинар-совещание для руководителей средств массовой информации муниципальных районов области.

Обучение прошло по инициативе областной избирательной комиссии и министерства информации и печати области.

«На районные издания в предвыборный период ложится особая нагрузка и ответственность. Уже с первых дней кампании вам необходимо организовать полноценное информационное сопровождение выборного процесса, отражать все этапы подготовки и хода выборов, обеспечивать равенство доступа к печатному ресурсу для всех партий и кандидатов. Для большей половины территорий это будут двухуровневые выборы, и информационные кампании будут накладываться, что добавит вам сложности в этой работе. Сейчас важно сосредоточится на юридических вопросах деятельности редакций и построения взаимоотношений со всеми участниками избирательного процесса. Надежным помощником и консультантом тут выступает избирательная комиссия Саратовской области. Прошу вас подойти к участию в предвыборной кампании со всей серьезностью и вниманием, ведь от этого зависит и качество информирования жителей, прозрачность и понятность процедур для всех, а в конечном счете - юридическая чистота выборов», - обратилась с приветственным словом к участникам семинара министр информации и печати области Светлана Бакал.

Большой интерес и вопросы вызвало у собравшихся выступление заместителя председателя региональной избирательной комиссии Татьяны Комольцевой. Она отметила: «СМИ – значимый участник избирательного процесса, обеспечивающий открытость выборов, и самое главное - широкое информирование создает условия для заинтересованного участия самих избирателей. Руководителям средств массовой информации очень важно ориентироваться в избирательном законодательстве, точно знать правила, порядок проведения предвыборной агитации. Такие мероприятия мы проводим для того, чтобы СМИ были вооружены знаниями, позволяющими избежать нарушений закона в ходе информирования избирателей обо всех участвующих политических партиях и зарегистрированных кандидатах».

Особое внимание руководителей районных СМИ обратили на соблюдение принципов равенства в информационной работе, резервирования объемов площадей под агитационные материалы, порядка проведения жеребьёвок по распределению бесплатной и платной печатной площади. По итогам совещания редакторы высказали намерение проводить консультации с избиркомом в постоянном режиме, что позволит провести информационную выборную кампанию в соответствии с действующим законодательством.

Напомним, наряду с выборами депутатов Государственной Думы VIII созыва более чем в 20 районах области пройдут выборы в органы местного самоуправления. Голосование будет трехдневным и пройдёт 17, 18 и 19 сентября 2021 года.

Министерство информации и печати области
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