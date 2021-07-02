ПФР: Подтвердить статус предпенсионера можно онлайн

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Так, в 2021 году гражданами предпенсионного возраста являются женщины, достигшие возраста 53 лет (1965-1968 г.р.), и мужчины, достигшие возраста 58 лет (1960-1963 г.р.). Это касается жителей области, которые выйдут на пенсию на общих основаниях. Для тех, кто претендует на досрочное назначение страховой пенсии по старости, применяются дополнительные критерии и предпенсионный возраст для них наступит также за пять лет до наступления их пенсионного возраста.Предпенсионеры при определенных условиях имеют право на ряд льгот, таких как повышенный размер пособия по безработице, льготы по диспансеризации и др. В связи с этим появляется необходимость подтверждения этого статуса.Электронные сервисы позволяют предпенсионерам уточнить свой статус, не выходя из дома, на Портале Госуслуг (www.gosuslugi.ru ) или на сайте ПФР (www.pfr.gov.ru). Для этого необходимо войти в Личный кабинет (при помощи пароля и логина от Портала Госуслуг), выбрать в разделе «Пенсии» вкладку «Заказать справку (выписку): об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста», после чего указать ведомство, куда предоставляются сведения, - Федеральная налоговая служба России, орган государственной власти РФ в области содействия занятости населения, работодатель. При желании сформированную справку можно получить на электронную почту, сохранить, распечатать, а также просмотреть в разделе «История обращений».Сведения об отнесении гражданина к категории лиц предпенсионного возраста формируются автоматически на основании данных, имеющихся в распоряжении территориального органа ПФР, в том числе сведений (индивидуального) персонифицированного учета. Сервис формирует электронный документ, подписанный усиленной электронной подписью, в котором указывается, относится или не относится гражданин к категории предпенсионеров.С начала 2021 года статус предпенсионера был подтвержден 2300 жителям Саратовской области.