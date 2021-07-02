К годовщине присвоения Саратову звания «Город трудовой доблести» Исторический парк подготовил бесплатные экскурсии

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К этой дате исторический парк «Россия - моя история» подготовил тематические экскурсии, в рамках которых посетители смогут увидеть сразу три выставки: «Рождает Родина героев», «ВспомниМ» и «Достойны звания Героя».Экскурсии будут проводиться бесплатно по предварительным заявкам (в экскурсионную группу набирается не более 20 человек). 2 июля экскурсия стартует в 16.00, 3 июля - в 12.00 и 14.00.Участники экскурсий узнают о людях и событиях Великой Отечественной войны, Героях Советского Союза, Героях Социалистического Труда, Героях России и Героях Труда Российской Федерации, партизанах, медсестрах эвакогоспиталей. В залах мультимедийной экспозиции «ВспомниМ» посетители получат возможность ещё большего погружения в обстановку военного времени.