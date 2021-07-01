ПФР: Более 19 тысяч сельских жителей получают повышенную пенсию

просмотров: 387

Человек должен не менее 30 лет проработать в сельском хозяйстве, проживать в сельской местности и не работать. Размер доплаты к страховой пенсии по старости в текущем году составляет 1511,12 руб. (страховой пенсии по инвалидности третьей группы – 755, 56 руб.)При подсчете стажа, дающего право на повышенную фиксированную выплату, учитывается работа в колхозах, совхозах и других сельскохозяйственных предприятиях и организациях при условии занятости в животноводстве, растениеводстве и рыболовстве, а также в сельскохозяйственных структурных подразделениях иных организаций. Например, в качестве агрономов, трактористов, ветеринаров, пчеловодов и др. – всего более 500 профессий. Работа, которая выполнялась до 1992 года в российских колхозах, совхозах, крестьянских хозяйствах, сельскохозяйственных артелях и т.п., включается в сельский стаж вне зависимости от наименования профессии, специальности или занимаемой должности. Работа в сельскохозяйственных предприятиях и организациях иных государств учитывается только до распада СССР.Право на такую доплату появилось с 01.01.2019 года. Тогда специалисты ПФР проверили выплатные дела уже вышедших на пенсию граждан и автоматически пересчитали пенсию. Тем, кто сейчас выходит на заслуженных отдых при соблюдении всех условий также назначается доплата за «сельский» стаж.Телефон «горячей линии» УПФР в Ленинском районе г. Саратова (межрайонное): 8(8452) 24-39-39.