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Статус GLP-лаборатории научно-исследовательского центра ГЕРОФАРМ подтверждает высокий уровень качества продукции компании

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Статус GLP-лаборатории научно-исследовательского центра ГЕРОФАРМ подтверждает высокий уровень качества продукции компании

Научно-исследовательский центр ГЕРОФАРМ получил национальную аккредитацию GLP, став первой в России коммерческой лабораторией и одновременно первым центром, реализующим испытания in vitro (на клеточных линиях) в соответствии со стандартами GLP.

Национальный статус соответствия международным стандартам надлежащей лабораторной практики научно-исследовательского центра ГЕРОФАРМ – гарантия качественных испытаний лекарственных препаратов и получения результатов с высоким показателем точности.

Роман Драй, директор научно-исследовательского центра ГЕРОФАРМ, рассказал, что компания всегда выстраивала свою работу, руководствуясь стандартами GLP. Чтобы закрепить это документально, на первом этапе центром пройдена добровольная сертификация Ассоциации по сертификации «Русский Регистр», на втором – получена национальная аккредитация GLP. Аккредитация GLP за рубежом подтолкнет развитие экспортного потенциала компании и ускорит вывод на рынки ЕС лекарственных средств ГЕРОФАРМ.

GLP – это обязательный стандарт качества проведения доклинических лабораторных испытаний для компаний во всем мире. В правилах описана обеспечивающая объективность и воспроизводимость данных единая строгая система. Она касается буквально всех процессов организации, начиная от квалификации персонала и порядка проведения исследования до методик ведения отчетности.

Научно-исследовательский центр ГЕРОФАРМ стал 13 GLP-центром в России. Ранее получившие аккредитацию GLP государственные центры проводят испытания in vivo (на лабораторных животных).