Российских поэтов приглашают к участию в литературном конкурсе имени Николая Рубцова «Звезда полей».

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Всероссийский конкурс объявил Департамент культуры и туризма Вологодской области в юбилейный рубцовский год: 85 лет со дня рождения и 50 лет со дня смерти выдающегося поэта. Конкурс посвящен памяти Н. М. Рубцова и направлен на поддержку современных российских авторов. Общий призовой фонд конкурса составит 60 тысяч рублей.«Конкурс «Звезда полей» станет одним из ярких событий в цикле мероприятий, посвященных юбилею Николая Рубцова, – отметил и.о. начальника Департамента культуры и труизма области Дмитрий Климанов. – Это возможность открыть новые имена и представить литературный потенциал не только нашей области, но и всей страны, потому что участниками могут стать жители любого региона России. Премиальный фонд конкурса – 60 тысяч рублей – разделят два победителя в разных возрастных категориях. Награждение состоится в сентябре на фестивале «Рубцовская осень», который уже на протяжении многих лет объединяет поклонников творчества поэта».На конкурс от авторов принимаются литературные произведения крупной жанровой формы: поэма, поэтический цикл, стихотворная повесть, роман в стихах или поэтический сборник, – утверждающие духовно-нравственные ценности (любовь к родной земле, долг, уважение к семейным ценностям) и продолжающие рубцовские традиции в современной литературе. Произведение должно быть ранее опубликованным (не раньше 3-х лет до года проведения конкурса) и иметь рекомендацию для участия в конкурсе общественной организацией, профессиональным союзом писателей и (или) редакцией одного из российских литературно-художественных журналов. К заявке также необходимо приложить автобиографию, написанную в свободной форме.Конкурс проводится в двух возрастных категориях: до 35 лет включительно и старше 35 лет. В каждой категории будет свой победитель, который получит диплом лауреата и денежную премию в 30 тысяч рублей. Оценка предоставленных работ будет осуществляться специально созданной конкурсной комиссией.Конкурс пройдет в три этапа: с 1 мая по 1 июля – прием документов, со 2 июля по 1 сентября – работа конкурсной комиссии, со 2 по 30 сентября – подведение итогов и объявление победителей. Торжественное награждение лауреатов конкурса состоится в рамках Открытого фестиваля поэзии и музыки «Рубцовская осень». Конкурс планируют проводить с периодичностью раз в два года.Организатором конкурса выступает Вологодская областная универсальная научная библиотека им. И. В. Бабушкина. Работы на конкурс будут приниматься с 1 мая по 1 июля в электронном виде на адрес wgunis@mail.ru или на бумажном носителе по адресу: 160000, г. Вологда, ул. М. Ульяновой, д. 1, каб. 15 (ученый секретарь) с понедельника по пятницу с 10:00 до 17:00.