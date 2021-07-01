В сельском доме культуры под Энгельсом при ремонте по нацпроекту "Культура" сохранили уникальную лепнину
В доме культуры «Генеральский» села Генеральское Энгельсского района Саратовской области заканчиваются ремонтные работы в рамках нацпроекта «Культура», выполняемые на сумму свыше 7 миллионов рублей.
В конце этого года здание 1971 года постройки готовится отпраздновать свое пятидесятилетие. Завершение ремонта намечено на 14 августа, при этом есть вероятность, что сдать объект удастся даже раньше запланированного срока.
«Пока идем с опережением графика ремонтных работ , вопросов к подрядчику нет», – сообщил директор дома культуры Денис Висков.
В здании завершается ремонт внутренних помещений, замена и покраска фасада, а на потолке появятся специальные акустические плиты. Делается открытая сценическая площадка для проведения больших культурно-массовых мероприятий и фестивалей. В процессе ремонта рабочие сохранили некоторые исторические элементы здания, например, лепнину. Кроме того, теперь в ДК будет собственная санитарная комната. Ожидается, что на концерты в учреждение будут приезжать жители соседних сел.
Рядом в Домом культуры уже третий год успешно работает модельная библиотека, также отремонтированная в рамках нацпроекта. На начало ремонта историческое здание библиотеки постройки конца 19 века пребывало в аварийном состоянии. Сегодня модернизированное учреждение стало культурным центром села Генеральское. Сейчас на базе библиотеки функционируют шесть клубов по интересам.
Всего у библиотеки 1380 читателей, однако это количество постоянно увеличивается за счет посетителей из соседних сел и даже Энгельса.
Комментарий и.о министра культуры Татьяны Астафьевой:
- В 2021 году министерство культуры области продолжает участвовать в реализации национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины», на мероприятия которых предусмотрено 246,4 млн рублей.
В рамках Национального проекта «Культура» в Доме культуры «Покровский» 25 марта торжественно открылся виртуальный концертный зал, работы проведены в полном объеме на сумму на сумму 2,5 млн рублей. Также по нацпроекту в настоящее время завершается
капитальный ремонт четырех Домов культуры в селах Теликовка Духовницкого района, Генеральское Энгельсского района, Синенькие Саратовского района и Нижняя Банновка Красноармейского района на общую сумму 30,5 млн рублей. Активно идут
ремонтные работы в Детской школе искусств р.п.Татищево и Детской школе искусств №8 г.Саратова на общую сумму 39,6 млн рублей.
Завершение работ по домам культуры планируется до 1 сентября, в школах ремонт будет завершен до 1 октября.
По итогам конкурса на создание модернизированных кинозалов был выбран Екатериновский район, где будет создан современный кинозал.
Работа по реализации Национального проекта «Культура» и федеральных программ ведется в соответствии с дорожной картой, угрозы срыва мероприятий нет.