В сельском доме культуры под Энгельсом при ремонте по нацпроекту "Культура" сохранили уникальную лепнину

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В конце этого года здание 1971 года постройки готовится отпраздновать свое пятидесятилетие. Завершение ремонта намечено на 14 августа, при этом есть вероятность, что сдать объект удастся даже раньше запланированного срока.«Пока идем с опережением графика ремонтных работ , вопросов к подрядчику нет», – сообщил директор дома культуры Денис Висков.В здании завершается ремонт внутренних помещений, замена и покраска фасада, а на потолке появятся специальные акустические плиты. Делается открытая сценическая площадка для проведения больших культурно-массовых мероприятий и фестивалей. В процессе ремонта рабочие сохранили некоторые исторические элементы здания, например, лепнину. Кроме того, теперь в ДК будет собственная санитарная комната. Ожидается, что на концерты в учреждение будут приезжать жители соседних сел.Рядом в Домом культуры уже третий год успешно работает модельная библиотека, также отремонтированная в рамках нацпроекта. На начало ремонта историческое здание библиотеки постройки конца 19 века пребывало в аварийном состоянии. Сегодня модернизированное учреждение стало культурным центром села Генеральское. Сейчас на базе библиотеки функционируют шесть клубов по интересам.Всего у библиотеки 1380 читателей, однако это количество постоянно увеличивается за счет посетителей из соседних сел и даже Энгельса.Комментарий и.о министра культуры Татьяны Астафьевой:- В 2021 году министерство культуры области продолжает участвовать в реализации национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины», на мероприятия которых предусмотрено 246,4 млн рублей.В рамках Национального проекта «Культура» в Доме культуры «Покровский» 25 марта торжественно открылся виртуальный концертный зал, работы проведены в полном объеме на сумму на сумму 2,5 млн рублей. Также по нацпроекту в настоящее время завершаетсякапитальный ремонт четырех Домов культуры в селах Теликовка Духовницкого района, Генеральское Энгельсского района, Синенькие Саратовского района и Нижняя Банновка Красноармейского района на общую сумму 30,5 млн рублей. Активно идутремонтные работы в Детской школе искусств р.п.Татищево и Детской школе искусств №8 г.Саратова на общую сумму 39,6 млн рублей.Завершение работ по домам культуры планируется до 1 сентября, в школах ремонт будет завершен до 1 октября.По итогам конкурса на создание модернизированных кинозалов был выбран Екатериновский район, где будет создан современный кинозал.Работа по реализации Национального проекта «Культура» и федеральных программ ведется в соответствии с дорожной картой, угрозы срыва мероприятий нет.