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Саратовские футболисты-ветераны победили в первенстве ПФО

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26-27 июня на стадионе «Старт» Ульяновска состоялось первенство Приволжского федерального округа по футболу среди ветеранов 50 лет и старше.

В турнире приняли участие 7 команд по круговой системе. Саратов был представлен командой «Грант». Саратовцы заняли лидирующую позицию и в шести матчах одержали победу над соперниками.

Общекомандный зачет:

1 место – «Грант», Саратовская область;

2 место – «С.С.С.Р.», г. Чебоксары;

3 место – «Крылья Советов», г. Самара.

Лучшим бомбардиром турнира признан Михаил Никитин (Саратов), а лучшим игроком - Андрей Кудряшов (Саратов).

Теперь футболистам предстоит выступить в финале турнира, который пройдет 29 октября в Анапе.