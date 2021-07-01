Саратовские футболисты-ветераны победили в первенстве ПФО

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В турнире приняли участие 7 команд по круговой системе. Саратов был представлен командой «Грант». Саратовцы заняли лидирующую позицию и в шести матчах одержали победу над соперниками.Общекомандный зачет:1 место – «Грант», Саратовская область;2 место – «С.С.С.Р.», г. Чебоксары;3 место – «Крылья Советов», г. Самара.Лучшим бомбардиром турнира признан Михаил Никитин (Саратов), а лучшим игроком - Андрей Кудряшов (Саратов).Теперь футболистам предстоит выступить в финале турнира, который пройдет 29 октября в Анапе.