Саратовские футболисты-ветераны победили в первенстве ПФО
26-27 июня на стадионе «Старт» Ульяновска состоялось первенство Приволжского федерального округа по футболу среди ветеранов 50 лет и старше.
В турнире приняли участие 7 команд по круговой системе. Саратов был представлен командой «Грант». Саратовцы заняли лидирующую позицию и в шести матчах одержали победу над соперниками.
Общекомандный зачет:
1 место – «Грант», Саратовская область;
2 место – «С.С.С.Р.», г. Чебоксары;
3 место – «Крылья Советов», г. Самара.
Лучшим бомбардиром турнира признан Михаил Никитин (Саратов), а лучшим игроком - Андрей Кудряшов (Саратов).
Теперь футболистам предстоит выступить в финале турнира, который пройдет 29 октября в Анапе.