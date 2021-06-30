30 июня 2021 СРЕДА
Новости
11:27 | 30 июня
Статус GLP-лаборатории научно-исследовательского центра ГЕРОФАРМ подтверждает высокий уровень качества продукции компании
10:48 | 30 июня
Роман Грибов рассказал о ситуации в детских оздоровительных лагерях
09:54 | 30 июня
Александр Абросимов: «Родителям детей, которые отправлены на изоляцию, предложено два варианта компенсаций»
09:00 | 30 июня
Мошенничество под видом компенсации: пенсионерка из Энгельса стала жертвой мошенников
17:00 | 29 июня
Энгельс "прочитает" "Страницы "Тихого Дона"
16:19 | 29 июня
С начала года для смены имени или фамилии в органы ЗАГС обратились свыше пятисот саратовцев
15:38 | 29 июня
Депутаты Усть-Курдюмского МО проголосовали за присоединение муниципалитета к Саратову
14:52 | 29 июня
Александр Романов: «Принимая решение о вакцинации, нужно думать не только о себе, но и о тех, кто рядом»
14:15 | 29 июня
Вячеслав Моше Кантор поздравил израильский народ с формированием нового правительства
13:47 | 29 июня
С июля изменится расписание автобуса №632-1 «Саратов-Петровск»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Александр Абросимов: «Родителям детей, которые отправлены на изоляцию, предложено два варианта компенсаций»

Новости


На своей официальной странице в социальной сети Инстаграм министр молодежной политики и спорта области Александр Абросимов рассказал о том, что в «Молодежном» выявлен случай заражения коронавирусной инфекцией.

«Чтобы избежать фейковых вбросов, публикую полную информацию о ситуации. 22 июня один из отдыхающих отряда №4 обратился к врачам с жалобами на головную боль. Медики выявили у ребенка признаки ОРВИ. Он был размещен в медицинском боксе. 23 июня его забрали родители.

28 июня в лагерь прибыла комиссия Роспотребнадзора с предписанием, в котором содержалась информация о том, что у ребенка положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование и выдали предписание по работе лагеря.

Контактными признаны 25 человек: 4 сотрудника и 21 ребенок. Все они, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора №14 от 28.06.2021, направлены на изоляцию в домашних условиях под присмотром врачей поликлиник сроком на 14 дней. До этого отряд был изолирован от остальных отдыхающих.

Проведена дезинфекция лагеря, проводятся только отрядные мероприятия, усилены меры профилактики. Все предписания Роспотребнадзора выполняются. Лагерь продолжает работать в штатном режиме.

Родителям детей, которые отправлены на изоляцию, предложено два варианта компенсаций: возврат средств или право на отдых в другую смену», - написал Александр Абросимов.