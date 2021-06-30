Александр Абросимов: «Родителям детей, которые отправлены на изоляцию, предложено два варианта компенсаций»

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«Чтобы избежать фейковых вбросов, публикую полную информацию о ситуации. 22 июня один из отдыхающих отряда №4 обратился к врачам с жалобами на головную боль. Медики выявили у ребенка признаки ОРВИ. Он был размещен в медицинском боксе. 23 июня его забрали родители.28 июня в лагерь прибыла комиссия Роспотребнадзора с предписанием, в котором содержалась информация о том, что у ребенка положительный ПЦР-тест на коронавирусную инфекцию. Сотрудники Роспотребнадзора провели эпидемиологическое расследование и выдали предписание по работе лагеря.Контактными признаны 25 человек: 4 сотрудника и 21 ребенок. Все они, в соответствии с предписанием Роспотребнадзора №14 от 28.06.2021, направлены на изоляцию в домашних условиях под присмотром врачей поликлиник сроком на 14 дней. До этого отряд был изолирован от остальных отдыхающих.Проведена дезинфекция лагеря, проводятся только отрядные мероприятия, усилены меры профилактики. Все предписания Роспотребнадзора выполняются. Лагерь продолжает работать в штатном режиме.Родителям детей, которые отправлены на изоляцию, предложено два варианта компенсаций: возврат средств или право на отдых в другую смену», - написал Александр Абросимов.