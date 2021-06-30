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Мошенничество под видом компенсации: пенсионерка из Энгельса стала жертвой мошенников

Новости
Мошенничество под видом компенсации: пенсионерка из Энгельса стала жертвой мошенников

Мошенники становятся все циничнее и изобретательнее.

Пожилой жительнице Энгельсского района на стационарный телефон поступил звонок.
Звонивший сообщил, что задержаны мошенники, которые в 2019 году списали с ее счета деньги, и теперь ей положена компенсация в размере 9 миллионов 200 тысяч рублей. Для получения денег необходимо оплатить услуги адвоката. Пенсионерка поверила незнакомцу, так как действительно несколько лет назад становилась жертвой злоумышленников, и перевела через банкомат на неизвестный счет 25 тысяч рублей. Конечно, никакой компенсации женщина не получила.

Полиция напоминает: если вам сообщили о выигрыше или поступили предложения о получении каких-либо компенсаций за приобретенные товары, лекарства или биологически активные добавки, то скорее всего, это мошенники.
Никаких разговоров или переписок с ними вести не нужно. Ни в коем случае нельзя сообщать им паспортные данные, информацию о банковских картах, пин-коды, пароли. Тем более не следует переводить деньги на неизвестные счета.
ГУ МВД России по Саратовской области также обращается к родным и близким пенсионеров: доведите эти рекомендации до своих пожилых родителей и других родственников, чтобы оградить их от неприятностей. Необходимо постоянно разъяснять находящимся в преклонном возрасте родственникам о том, что ни в коем случае не следует идти на поводу у незнакомцев, причем это не зависит от того, пришли они лично либо позвонили по телефону. Настаивайте на том, чтобы пенсионеры всегда советовались с вами, прежде чем осуществлять любые денежные операции.

Составьте для пожилых родственников список необходимых телефонов: в нем должны быть номера полиции (дежурной части и участкового вашего района), ближайшей поликлиники, социальной службы, ЖЭКа, аварийной службы, банка, мобильного оператора и т. д.

ГУ МВД России по Саратовской области напоминает, что обо всех фактах мошенничества необходимо сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (с мобильного - 102).