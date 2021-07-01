Роман Грибов рассказал о ситуации в детских оздоровительных лагерях:

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- Как уже заявлял ранее, в случае невыполнения требований Роспотребнадзора и положительных тестов на COVID-19 у сотрудников детских оздоровительных организаций, смены в лагерях будут прерваны незамедлительно. Рисковать жизнями детей не имеем права!Сегодня в Энгельсском районе будет закрыт ДОЛ «Буревестник». У некоторых сотрудников лагеря тесты на новую коронавирусную инфекцию показали положительный результат. И несмотря на то, что до завершения смены в этом учреждении остаётся всего три дня, принято единственное правильное решение.В ДОЛ «Молодёжный» в связи с болезнью ребёнка расформирован один из отрядов. Дети уже дома.Прошу родителей отнестись с пониманием, выполнить все необходимые рекомендации Роспотребнадзора. Балансосодержателем данного учреждения будет предложена компенсация или организация отдыха в другую смену.И ещё раз хочу обратиться ко всем родителям! Во избежании подобных ситуаций прошу выполнять все требования по заезду детей в лагерь.