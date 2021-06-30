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С начала года для смены имени или фамилии в органы ЗАГС обратились свыше пятисот саратовцев

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С начала 2021 года за переменой имени, фамилии или отчества в органы ЗАГС Саратовской области обратились 527 человек, это на 55% больше чем за аналогичный период 2020 года.

«Чаще всего перемену имени производили в Энгельсском отделе ЗАГС, там зарегистрировано 86 актовых записей. В Саратове больше всего госрегистраций по перемене имени произведено в отделе ЗАГС Ленинского района, туда обратились 67 заявителей. 52 жителя Балаково приняли решение изменить имя или фамилию», — прокомментировала статистику начальник управления по делам ЗАГС Юлия Пономарева.

В результате госрегистрации по перемене имени в регионе появились Ромэо, Рафаэль, Магнус, Каплан и Волк. Среди причин, побудивших на перемену имени, саратовцы указывали неблагозвучность предыдущих фамилии или имени, желание носить общую фамилию с родственниками, а также трудное произношение имени, данного при рождении.