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Депутаты Усть-Курдюмского МО проголосовали за присоединение муниципалитета к Саратову

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Усть-Курдюмские депутаты одобрили объединение МО с Саратовом
До этого прошли публичные слушания, на которых граждане выразили несогласие с преобразованиями

Вчера депутаты совета Усть-Курдюмского муниципального образования Саратовского района приняли решение о преобразовании МО и его присоединении к городу Саратову.

Как сообщил глава администрации поселения Андрей Жаднов, парламентарии за объединение МО и областного центра сказали "за" единогласно. Также он подчеркнул, что данный шаг послужит развитию территорий, ранее бывших в составе Саратовского района. Кроме этого все присоединившиеся к Саратову муниципалитету сохранят статус сельских территорий.

В перспективе разработка плана развития присоединившихся муниципалитетов.

Андрей Владимирович рассказал, что впоследствии будет создан план развития территории, в котором обозначат имеющиеся проблемные вопросы.