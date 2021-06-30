Депутаты Усть-Курдюмского МО проголосовали за присоединение муниципалитета к Саратову

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Усть-Курдюмские депутаты одобрили объединение МО с СаратовомДо этого прошли публичные слушания, на которых граждане выразили несогласие с преобразованиямиВчера депутаты совета Усть-Курдюмского муниципального образования Саратовского района приняли решение о преобразовании МО и его присоединении к городу Саратову.Как сообщил глава администрации поселения Андрей Жаднов, парламентарии за объединение МО и областного центра сказали "за" единогласно. Также он подчеркнул, что данный шаг послужит развитию территорий, ранее бывших в составе Саратовского района. Кроме этого все присоединившиеся к Саратову муниципалитету сохранят статус сельских территорий.В перспективе разработка плана развития присоединившихся муниципалитетов.Андрей Владимирович рассказал, что впоследствии будет создан план развития территории, в котором обозначат имеющиеся проблемные вопросы.