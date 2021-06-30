30 июня 2021 СРЕДА
Новости
11:27 | 30 июня
Статус GLP-лаборатории научно-исследовательского центра ГЕРОФАРМ подтверждает высокий уровень качества продукции компании
10:48 | 30 июня
Роман Грибов рассказал о ситуации в детских оздоровительных лагерях
09:54 | 30 июня
Александр Абросимов: «Родителям детей, которые отправлены на изоляцию, предложено два варианта компенсаций»
09:00 | 30 июня
Мошенничество под видом компенсации: пенсионерка из Энгельса стала жертвой мошенников
17:00 | 29 июня
Энгельс "прочитает" "Страницы "Тихого Дона"
16:19 | 29 июня
С начала года для смены имени или фамилии в органы ЗАГС обратились свыше пятисот саратовцев
15:38 | 29 июня
Депутаты Усть-Курдюмского МО проголосовали за присоединение муниципалитета к Саратову
14:52 | 29 июня
Александр Романов: «Принимая решение о вакцинации, нужно думать не только о себе, но и о тех, кто рядом»
14:15 | 29 июня
Вячеслав Моше Кантор поздравил израильский народ с формированием нового правительства
13:47 | 29 июня
С июля изменится расписание автобуса №632-1 «Саратов-Петровск»
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Александр Романов: «Принимая решение о вакцинации, нужно думать не только о себе, но и о тех, кто рядом»

Новости
Александр Романов: «Принимая решение о вакцинации, нужно думать не только о себе, но и о тех, кто рядом»

В областной Думе продолжается вакцинация от коронавируса. Сегодня прививку сделали спикер областной Думы Александр Романов, вице-спикер регпарламента Ольга Болякина (фракция «Единая Россия»), депутат Сергей Чащин. Также вакцину получили сотрудники аппарата областной Думы.

Всего на сегодняшний день привились или имеют антитела после болезни почти 90% депутатов и около 80% сотрудников аппарата облдумы.

- Мы видим, что ситуация и в регионе, и в целом по стране с заболеваемостью COVID-19 с каждым днем усугубляется. Растет число заболевших, много летальных случаев. Разворачиваются дополнительные инфекционные койки. Поэтому сегодня, принимая решение о вакцинации, нужно думать не только о себе, но и о тех, кто рядом. Ведь не всегда можно понять, что являешься переносчиком этого опасного вируса. Повышенную сознательность, на мой взгляд, в вопросе вакцинации должны проявлять и депутаты. Сейчас они активно работают в округах, общаются с большим количеством людей, с теми, кто в группе риска, с пожилыми людьми. Сделать прививку – значит, позаботиться не только о себе, но и об окружающих, – обратил внимание Александр Романов.