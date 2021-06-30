Александр Романов: «Принимая решение о вакцинации, нужно думать не только о себе, но и о тех, кто рядом»

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Всего на сегодняшний день привились или имеют антитела после болезни почти 90% депутатов и около 80% сотрудников аппарата облдумы.- Мы видим, что ситуация и в регионе, и в целом по стране с заболеваемостью COVID-19 с каждым днем усугубляется. Растет число заболевших, много летальных случаев. Разворачиваются дополнительные инфекционные койки. Поэтому сегодня, принимая решение о вакцинации, нужно думать не только о себе, но и о тех, кто рядом. Ведь не всегда можно понять, что являешься переносчиком этого опасного вируса. Повышенную сознательность, на мой взгляд, в вопросе вакцинации должны проявлять и депутаты. Сейчас они активно работают в округах, общаются с большим количеством людей, с теми, кто в группе риска, с пожилыми людьми. Сделать прививку – значит, позаботиться не только о себе, но и об окружающих, – обратил внимание Александр Романов.