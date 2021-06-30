Вячеслав Моше Кантор поздравил израильский народ с формированием нового правительства
Вячеслав Моше Кантор от лица Европейского еврейского конгресса (ЕЕК) поздравил нового премьер-министра Израиля Нафтали Беннета и сменного премьер-министра Яира Лапида с формированием нового кабинета министров и выразил надежду на плодотворную совместную работу.
Евреи диаспоры рады видеть столь открытый состав кабинета министров, представляющий множество различных взглядов и сообществ Израиля, отметил Вячеслав Моше Кантор, передавая свои поздравления всему народу Израиля. Президент ЕЕК выразил надежду, что новое правительство будет мудро управлять Израилем, а также продолжит сотрудничество с еврейской диаспорой. ЕЕК со своей стороны готов к совместной работе как с новыми премьер-министрами, так и со всеми членами правительства, заверил Вячеслав Моше Кантор.
- На протяжении многих лет Вы достойно, прогрессивно и преданно служили еврейскому государству, и я уверен, что Ваш опыт и стремление объединить в правительстве все элементы политического спектра, несомненно, послужат улучшению всех сторон жизни нашего единственного еврейского государства, и это правительство объединит свои усилия ради целей, которые искренне разделяют все те, кто любит Израиль, - написал Вячеслав Моше Кантор в своём письме на имя премьер-министра Беннета.
Президент ЕЕК также высказал благодарность Биньямину Нетаньяху, покидающему пост премьер-министра. Вячеслав Моше Кантор отметил его усердную работу и достижения на благо Израиля и мирового еврейства, а также поблагодарил за те усилия, что он прикладывал к развитию связей между евреями по всему миру.