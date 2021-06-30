30 июня 2021 СРЕДА
Новости
11:27 | 30 июня
Статус GLP-лаборатории научно-исследовательского центра ГЕРОФАРМ подтверждает высокий уровень качества продукции компании
10:48 | 30 июня
Роман Грибов рассказал о ситуации в детских оздоровительных лагерях
09:54 | 30 июня
Александр Абросимов: «Родителям детей, которые отправлены на изоляцию, предложено два варианта компенсаций»
09:00 | 30 июня
Мошенничество под видом компенсации: пенсионерка из Энгельса стала жертвой мошенников
17:00 | 29 июня
Энгельс "прочитает" "Страницы "Тихого Дона"
16:19 | 29 июня
С начала года для смены имени или фамилии в органы ЗАГС обратились свыше пятисот саратовцев
15:38 | 29 июня
Депутаты Усть-Курдюмского МО проголосовали за присоединение муниципалитета к Саратову
14:52 | 29 июня
Александр Романов: «Принимая решение о вакцинации, нужно думать не только о себе, но и о тех, кто рядом»
14:15 | 29 июня
Вячеслав Моше Кантор поздравил израильский народ с формированием нового правительства
13:47 | 29 июня
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Радищевский музей отмечает день рождения Днем открытых дверей

Новости
Радищевский музей отмечает день рождения Днем открытых дверей

Сегодня свой день рождения отмечает Саратовский государственный художественный музей имени А.Н. Радищева – один из старейших в России. 29 июня 1885 года он был торжественно открыт стараниями внука Александра Радищева, художника-мариниста Алексея Боголюбова, передавшего в дар городу свою коллекцию произведений искусства.

Очередной день рождения Радищевский музей отметит особым мероприятием - Днем открытых дверей. Сегодня в музее по адресу ул. Радищева, 39 посетителей ждут с 10.00 до 18.00. К просмотру предлагается постоянная экспозиция «Шедевры коллекции» (живопись, графика, скульптура, иконопись, декоративно-прикладное искусство XV - начала XX века), выставка «Попутный ветер. Продолжение»; в 14.00 – экскурсия «Первый музей на волжских берегах», в 15.00 – видеопрограмма «Портрет музея». Вход на эти выставки свободный.

По льготным билетам сегодня можно будет посетить выставку «Русский лес. Шишкин и его современники».