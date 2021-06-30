Радищевский музей отмечает день рождения Днем открытых дверей

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Очередной день рождения Радищевский музей отметит особым мероприятием - Днем открытых дверей. Сегодня в музее по адресу ул. Радищева, 39 посетителей ждут с 10.00 до 18.00. К просмотру предлагается постоянная экспозиция «Шедевры коллекции» (живопись, графика, скульптура, иконопись, декоративно-прикладное искусство XV - начала XX века), выставка «Попутный ветер. Продолжение»; в 14.00 – экскурсия «Первый музей на волжских берегах», в 15.00 – видеопрограмма «Портрет музея». Вход на эти выставки свободный.По льготным билетам сегодня можно будет посетить выставку «Русский лес. Шишкин и его современники».