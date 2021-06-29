Саратовская область вошла в двадцатку регионов в рейтинге экономической устойчивости за первый квартал 2021 года
Эксперты Фонда развития гражданского общества основывались на данных Росстата.
Наш регион занял 18 место среди 85 субъектов РФ с результатом 33,25 баллов. Аналогичный показатель зафиксирован в Ленинградской области.
Составители рейтинга учитывали уровень госдолга к сумме доходов консолидированного регионального бюджета, а также показатели по начислению НДС, индекса промышленного производства и объемы регионального продукта.
В первом квартале мы наблюдали значительный рост по индексу промышленного производства – 116%. С таким результатом мы заняли 1 место в ПФО и 5 место по стране. И этот показатель увеличивается – по итогам 5 месяцев текущего года ИПП составил 117%.
По объему отгруженных товаров (165,4 млрд рублей) в первом квартале зафиксирован рост на 27,8%, а за 5 месяцев уже на 39% (288,4 млрд рублей).
Это лишь несколько цифр по основным экономическим показателям, зафиксированным в этом году. Выравнивание ситуации после тяжелейшего для экономики 2020 года эксперты отмечают и по обороту розничной продукции (рост на 6,3% в январе-мае), и по уровню заработной платы (рост 9,1% в январе-мае), и по объему инвестиций в основной капитал (43,7 млрд рублей за 5 месяцев). Отмечу, что инвестиционный портфель региона не сократился и составляет 170 проектов. В 2021 году планируется завершить 38 инвестпроектов с объемом в 38,5 млрд рублей, что даст около 1,1 тысячи новых рабочих мест. Об этом сообщает телеграм-канал председателя правительства Саратовской области Романаа Бусаргина.