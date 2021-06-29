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Молодые специалисты Саратовского НПЗ приняли участие в велопробеге, посвященном Дню молодежи

Новости
Молодые сотрудники Саратовского НПЗ (входит в нефтеперерабатывающий комплекс НК «Роснефть») устроили велопробег, посвященный Всероссийскому дню молодежи, который страна отметила в минувшее воскресенье.

Молодые специалисты Саратовского НПЗ приняли участие в велопробеге, посвященном Дню молодежи

Мероприятие организовано и проведено в рамках корпоративной программы «Энергия жизни». Местом велопробега стало одно из самых живописных мест Саратова - природный парк на Кумысной поляне. Участниками велостарта стали не только молодые специалисты, но и работники предприятия со стажем, члены их семей.

Молодые специалисты Саратовского НПЗ приняли участие в велопробеге, посвященном Дню молодежи
Руководили велопробегом опытные спортивные инструкторы. Под их началом участники пробега проехали по тенистым лесным дорогам, проходившим по двум маршрутам. Общая длина пути составила свыше двадцати километров.

- Вместе с молодыми специалистами в велопробеге участвовали работники постарше, как я, - поделился впечатлениями от спортивного события инженер цеха КИПиА Саратовского НПЗ Юрий Турцев. Считаю, что такие мероприятия полезны как с точки зрения укрепления здоровья, так и сплачивания коллектива, и эти цели в ходе велопробега были достигнуты. Спасибо за это молодым специалистам и организаторам.

Развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни – один из приоритетов деятельности НК «Роснефть». В этом направлении компания проводит работу как среди населения в регионах своей деятельности, так и в коллективе. Участие в спортивных мероприятиях укрепляет здоровье сотрудников, позволяет им продемонстрировать свои достижения. На вовлечение коллектива в спортивное движение, пропаганду здорового образа жизни и укрепление здоровья направлена корпоративная программа «Энергия жизни» НК «Роснефть», которая успешно реализуется на Саратовском НПЗ.

Работа с молодежью является одним из важнейших направлений кадровой политики НК «Роснефть». Организованные на предприятиях Компании Советы молодых специалистов содействуют адаптации молодых специалистов; представляют их интересы перед руководством; помогают в решении социальных вопросов, таких, к примеру, как обеспечение жильем и поддержка молодых семей при рождении ребенка. СМС взаимодействуют с кадровыми службами Обществ Группы с «Роснефть-классами» и другими профильными учебными заведениями, участвуют в

подготовке и проведении научно-технических конференций и мероприятий, направленных на развитие профессионально-технических и корпоративных компетенций.

Молодые специалисты Саратовского НПЗ активно участвуют в производственной, благотворительной и спортивной жизни завода. Они регулярно инициируют волонтерские и экологические проекты. Многие из молодых специалистов прошлых лет в настоящее время работают на руководящих должностях.

Молодые специалисты Саратовского НПЗ приняли участие в велопробеге, посвященном Дню молодежи