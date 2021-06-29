Молодые специалисты Саратовского НПЗ приняли участие в велопробеге, посвященном Дню молодежи

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Мероприятие организовано и проведено в рамках корпоративной программы «Энергия жизни». Местом велопробега стало одно из самых живописных мест Саратова - природный парк на Кумысной поляне. Участниками велостарта стали не только молодые специалисты, но и работники предприятия со стажем, члены их семей.Руководили велопробегом опытные спортивные инструкторы. Под их началом участники пробега проехали по тенистым лесным дорогам, проходившим по двум маршрутам. Общая длина пути составила свыше двадцати километров.Развитие спорта и пропаганда здорового образа жизни – один из приоритетов деятельности НК «Роснефть». В этом направлении компания проводит работу как среди населения в регионах своей деятельности, так и в коллективе. Участие в спортивных мероприятиях укрепляет здоровье сотрудников, позволяет им продемонстрировать свои достижения. На вовлечение коллектива в спортивное движение, пропаганду здорового образа жизни и укрепление здоровья направлена корпоративная программа «Энергия жизни» НК «Роснефть», которая успешно реализуется на Саратовском НПЗ.Работа с молодежью является одним из важнейших направлений кадровой политики НК «Роснефть». Организованные на предприятиях Компании Советы молодых специалистов содействуют адаптации молодых специалистов; представляют их интересы перед руководством; помогают в решении социальных вопросов, таких, к примеру, как обеспечение жильем и поддержка молодых семей при рождении ребенка. СМС взаимодействуют с кадровыми службами Обществ Группы с «Роснефть-классами» и другими профильными учебными заведениями, участвуют вподготовке и проведении научно-технических конференций и мероприятий, направленных на развитие профессионально-технических и корпоративных компетенций.Молодые специалисты Саратовского НПЗ активно участвуют в производственной, благотворительной и спортивной жизни завода. Они регулярно инициируют волонтерские и экологические проекты. Многие из молодых специалистов прошлых лет в настоящее время работают на руководящих должностях.