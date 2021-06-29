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В рамках соучаствующего проектирования обсудят благоустройство сада «Липки»

Новости


Во вторник, 29 июня, пройдет первая встреча из цикла мероприятий соучаствующего проектирования сада «Липки».

Эта общественная территория вошла в тройку лидеров по итогам рейтингового голосования за объекты благоустройства 2022 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Концепция соучаствующего проектирования предполагает разработку общественного задания на основе пожеланий жителей, по которому архитекторами будет создаваться проект реконструкции зоны отдыха.

Первая встреча состоится 29 июня в 19.00 в Саратовской государственной консерватории им. Л.В. Собинова (ауд. 52, 3 этаж). К участию приглашаются горожане, готовые работать над проектом благоустройства сада «Липки».

В связи с противоэпидемиологическими ограничениями, действующими в Саратовской области, во встрече может принять участие ограниченное количество человек. Желающие должны пройти обязательную регистрацию. Для тех, кто не сможет принять участие в мероприятии очно, будет организована трансляция на официальной странице администрации Волжского района в Инстаграм.

Также свои идеи по благоустройству сада горожане могут оставить, приняв участие в интерактивном опросе.