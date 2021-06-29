В грантовом конкурсе на «Тавриде» победу одержала представительница из Саратовской области

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В числе призеров - Елена Кудряшова из Саратовской области. На конкурсе она представила проект «FLY» и выиграла 766 тысяч рублей на его реализацию.«FLY» – это семейный проект. Дети и их родители не просто танцуют вместе – через танец родители налаживают контакт со своим ребенком, у них появляется общее дело и общие трудности, которые они решают вместе. Это объединяет членов семьи, делая их настоящей командой», – рассказывает Елена.Всего в рамках образовательного заезда на публичных защитах Всероссийского конкурса молодежных проектов, который проводится Федеральным агентством по делам молодежи и входит в платформу «Россия – страна возможностей», было представлено 24 проекта. Экспертная комиссия конкурса рекомендовала к присуждению грантовых средств семь проектов на общую сумму 4 миллиона 835 тысяч рублей.