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Онлайн-трансляция второго семинара «Киновертикали» состоится 30 июня

Новости


30 июня состоится онлайн-трансляция второго семинара «Киновертикали».



Присоединиться к нему можно будет в 10.00 по местному времени на ютуб-канале фестиваля

Продолжается серия тематических онлайн-семинаров VIII открытого фестиваля-конкурса детского и юношеского кино «Киновертикаль». 30 июня в 10.00 по местному времени оргкомитет приглашает постоянных, потенциальных участников конкурсной программы и их наставников присоединиться ко второму семинару из образовательного курса. Мероприятие будет транслироваться на ютуб-канале фестиваля.

Программой семинара запланировано обсуждение деталей создания фильмов для «Киновертикали 2021», а также темы волонтерства. Откроет семинар художественный руководитель «Киновертикали» Ирина Шатылко.

Специалисты областного киновидеоцентра поделятся информацией, касающейся технической стороны создания фильмов: съемок и монтажа. О том, как приступить к написанию сценария фильма, можно будет узнать из лекции сценариста, режиссера, автора и руководителя детской студии «Лучкино» Павла Морозова.

Во второй части семинара зрители узнают, как стать частью волонтерской команды фестиваля «Киновертикаль», а действующие добровольцы поделятся собственным опытом работы киноволонтером.