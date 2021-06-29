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Александра Бибикина - серебряный призёр Первенства Европы по прыжкам в воду
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Александра Бибикина - серебряный призёр Первенства Европы по прыжкам в воду

Новости


В хорватском городе Риека с 21 по 27 июня прошли соревнования Первенства Европы по прыжкам в воду среди юниоров.

В заключительный день Первенства Александра Бибикина - спортсменка саратовского областного центра спортивной подготовки, мастер спорта России завоевала серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина в группе «А», а в индивидуальных прыжках с метрового трамплина Александра заняла 9 место.

Тренируется спортсменка под руководством Татьяны Валерьевны Коробко.

По итогам соревнований российская команда завоевала первое общекомандное место.
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