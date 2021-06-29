Александра Бибикина - серебряный призёр Первенства Европы по прыжкам в воду

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В заключительный день Первенства Александра Бибикина - спортсменка саратовского областного центра спортивной подготовки, мастер спорта России завоевала серебряную медаль в прыжках с трехметрового трамплина в группе «А», а в индивидуальных прыжках с метрового трамплина Александра заняла 9 место.Тренируется спортсменка под руководством Татьяны Валерьевны Коробко.По итогам соревнований российская команда завоевала первое общекомандное место.