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Михаил Исаев потребовал увеличить минимум в два раза фонд молодежной премии «Успех»

Новости


25 июня в администрации города состоялось торжественное вручение молодежной премии главы муниципального образования «Город Саратов» «Успех».

Она учреждена в 2015 году для поощрения талантливых юношей и девушек и назначается молодым людям в возрасте от 14 до 35 лет (до 2020 года – до 30 лет), проживающим в Саратове, достигшим высоких результатов в профессиональной, творческой, спортивной, научной и общественной деятельности. Размер премии составляет 10 тысяч рублей.

В 2021 году конкурсной комиссией, в составе которой работали руководители структурных подразделений администрации Саратова, депутаты городской Думы, представители Общественной палаты муниципального образования «Город Саратов» были проанализированы документы 97 кандидатов и отобраны 18 лучших.

Среди победителей этого года – талантливые школьники, студенты, педагоги, тренеры и ученые. Михаил Исаев поздравил 18 лауреатов премии и передал им сертификаты.

«Само название «Успех» - маленькое, короткое, но очень емкое слово по содержанию, потому что ваша деятельность направлена на то, чтобы вы были лучшими. Хотелось бы, чтобы ваши идеи и предложения были реализованы на территории нашего города. Желаю вам дальнейших успехов», - отметил глава города.

Михали Исаев дал поручение со следующего года увеличить премиальный фонд минимум в 2 раза.

Одна из победителей премии Виктория Шобонова, руководитель направления «Доброволец» Совета студентов и аспирантов СГУ, поблагодарила от лица всех лауреатов главу города Михаила Исаева за внимание и поддержку.

Победителями молодежной премии «Успех» стали:

В номинация «За выдающиеся достижения в области образования и науки»:

- Мария Климова, инженер кафедры физиологии человека и животных, магистрант биологического факультета Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского»;

- Илана Агранович, инженер кафедры физиологии человека и животных Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского»;

- Екатерина Линькова, студентка 4 курса факультета «Государственное и муниципальное управление» Поволжского института управления имени

П.А. Столыпина – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного;

- Руслан Ушаков, студент 4 курса института прокуратуры Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная юридическая академия»;

В номинации «За выдающиеся достижения в области культуры и искусства»:

- Дарья Сидорова, студентка 3 курса кафедры специального фортепиано Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовская государственная консерватория имени Л.В.Собинова»;

- Виктория Воронкова, учащаяся муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова;

- Егор Блинов, учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 6»;

- Давид Арсенян, учащийся муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детская музыкальная школа № 19»;

- Дарья Шереметьева, Студентка 4 курса института филологии и журналистики Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского»;

- Андрей Леваков, студент 3 курса социально-экономического института Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский государственный технический университет имени Гагарина Ю.А.»;

- Владимир Решетов, волонтер Автономной некоммерческой организации «Центр научного творчества «Вектор»;

В номинации «За выдающиеся достижения в области спорта»:

- Ангелина Никифорова, Студентка 1 курса факультета «Государственное и муниципальное управление» Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ»;

- Софья Сакунц, ученица 10 класса муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия № 4»;

В Номинации «Лучший доброволец года»:

- Виктория Шобонова, студентка 4 курса института химии Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени Н.Г.Чернышевского»;

- Никита Аринушкин, координатор направления «Медиа Победа» Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», специалист государственного бюджетного учреждения «Региональный центр комплексного социального обслуживания детей и молодёжи «Молодежь плюс»;

В номинации «Лучший молодой специалист»:

- Елизавета Апостол, педагог-организатор муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр детского творчества» Кировского района города Саратова;

- Александр Смирнов, тренер отделения дзюдо муниципального учреждения «Центральная спортивная школа олимпийского резерва»;

В номинации «За вклад в развитие гражданско-патриотического воспитания молодого поколения»:

- Светлана Ульянова, студентка Поволжского института управления имени П.А. Столыпина – филиала Федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ», руководитель Саратовского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы»;
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