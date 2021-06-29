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Региональное министерство транспорта потребовало от перевозчиков усилить контроль за системами вентиляции и графиком движения транспорта

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25 июня по поручению Губернатора Саратовской области Валерия Радаева прошел рейд по проверке систем климат-контроля и соблюдения водителями и пассажирами масочного режима.

В мероприятии приняли участие представители минтранса во главе с заместителем министра транспорта и дорожного хозяйства области Иваном Козаченко, перевозчики, представители полиции и СМИ. Проверка состоялась на Привокзальной площади Саратова.

Заместитель министра дал ряд поручений перевозчикам:«Примите все меры, проверьте весь транспорт, чтобы все системы вентиляции были в исправном состоянии и работали. На линии, где возможно, выпускать автобусы большой и особо большой вместимости; осуществлять более четкий контроль за графиком движения. Потому что срыв графиков движения ведет к переполненности транспорта. В текущих погодных условиях это недопустимо».

Во время проверки многие пассажиры не соблюдали масочный режим. Иван Козаченко и представители ведомств провели с пассажирами, у которых отсутствовали средства индивидуальной защиты, разъяснительные беседы о необходимости соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора.

Также во время проверки на двух водителей, находившихся на рабочем месте без маски и перевозивших пассажиров, составлены протоколы о правонарушении. Нарушителям грозит предупреждение или штраф до 30 тысяч рублей.

Напомним, что вне зависимости от погодных условий ношение маски в общественных местах, в том числе в транспорте, является обязательным.
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