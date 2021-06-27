27 июня 2021 ВОСКРЕСЕНЬЕ
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Образовательные учреждения могут бесплатно получить офисный пакет «Р7-Офис»

Новости


Для образовательных учреждений прием заявок на бесплатное получение своего офисного пакета открыл «Р7-Офис».

Разработчик офисного пакета в рамках школы может предоставлять неограниченное количество лицензий, включая прямой запрос.

Также офисное ПО может быть передано после заключения соответствующего соглашения с региональными органами власти. Тем самым делает шире возможности импортозамещения в сфере образования. Предложением «Р7-Офис» могут воспользоваться также детские дошкольные учреждения и средние специальные учебные заведения.

Для получения доступа к офисному пакету «Р7-Офис» необходимо заполнить заявку на сайте. Далее учащиеся и преподаватели могут воспользоваться широкими возможностями совместной работы, системой управления проектами, получив доступ к редакторам таблиц, текстов и презентаций, органайзеру с клиентом электронной почты, хранилищу файлов, платформе для построения внутренней социальной сети.
Разработчик подчеркивает: «Р7-Офис» полностью совместим со всеми форматами файлов и популярными операционными системами, поддерживает развертывание в локальной сети. Это дает возможность дополнительной защиты от кибератак и делает школы и другие учебные заведения импортонезависимыми.
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