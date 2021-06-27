Новый способ экстренного восстановления кожи рук после антисептиков
Безопасность очень важна.
Обработка рук антисептиками помогает остановить распространение коронавируса, но наносит непоправимый вред коже рук. Если раньше было достаточно нанести несколько раз в день крем на руки, то в ситуации с многократным применением антисептика — крема уже недостаточно. Вместе с коронавирусной инфекцией уничтожается и естественный защитный барьер кожи — микробиота. Это делает кожу сухой, чувствительной и склонной к покраснению. Обычный крем не успевает увлажнить кожу и создать условия для восстановления микробиоты — повреждение кожи слишком велико, а действие крема слишком мало.
Частое применение антисептика для рук без восстановления кожи скоро станет причиной №1 для преждевременного старения кожи рук, вытеснив с этой позиции неблагоприятное воздействие окружающей среды и отсутствие ухода за кожей рук.
Естественная и накопленная молодость кожи рук обнуляется каждый день, если не питать кожу больше, чаще и активнее, чем вы делали это в докоронавирусный период.
Если есть возможность, нужно наносить крем после каждого применения антисептика, делать маски для рук в течение дня. Если нет возможности — один раз в день надевайте маски-перчатки для рук на 15-40 минут. Маска-перчатки — корейское изобретение. Это, возможно, единственный доступный нам сейчас способ восстановления кожи рук в «эпоху антисептиков»: без изменения стиля жизни, без изменения режима ухода за собой, без нанесения крема каждый раз после использования антисептика (что практически невозможно).
Пока маска-перчатки надеты (15-40 минут), кожа впитывает питательную сыворотку. Эффективность перчаток по сравнению с кремом усиливается тем, что внешний слой перчаток создаёт парниковый эффект, согревает и расслабляет кожу, усиливая эффективность сыворотки.
Компания «РОС-Химия» на основе своей научной экспертизы изготовила такие маски-перчатки в Южной Корее для бренда «Бархатные Ручки» компании Unilever. Формула для сыворотки разработана при участии российского ученого, директора компании «РОС-Химия», к.м.н., научного партнера южнокорейских биотехнологических лабораторий Алексея Прокопова.
Маска-перчатки можно найти в магазинах косметики и интернет-магазинах Wildberries и OZON.
Справка о компании
Компания «РОС-Химия» помогает брендам выпускать собственную косметическую продукцию. Занимается контрактным производством косметики в Южной Корее. Более 25 лет разрабатывает продукты для косметологии и эстетической медицины, обучает косметологов и внедряет на российский рынок новейшие косметические субстанции. Проводит in-vitro/in-vivo лабораторные испытания косметики, разрабатывает оригинальный дизайн упаковки и оказывает помощь в проведении маркетинговых кампаний. А также занимается поставками растительного косметического сырья из Южной Кореи. Клиенты компании: Unilever, Siberian Wellness (Сибирское здоровье), Librederm, Faberlic, L'etoile. Сайт: https://ros-chimia.ru По всем вопросам вы можете обращаться по телефону: +7 (495) 212-05-46 или по почте: site@ros-chimia.ru