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«Серебряные» волонтеры из семи районов области рассказали об интересных социальных проектах

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24 июня прошла очередная, уже третья в этом году рабочая встреча «серебряных» волонтеров Саратовской области.

По традиции, мероприятие состоялось в режиме видеоконференцсвязи. В онлайн-встрече приняли участие около 120 добровольцев старшего возраста из 39 районов региона. Напомним, деятельность «серебряных» волонтеров осуществляется в рамках проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография».

Отметим, программы, направленные на продление активного долголетия пожилых людей, набирают все большую популярность. Сегодня в 20 комплексных центрах социального обслуживания населения успешно реализуется социальная технология «ДоброЦентр». В рамках реализации технологии в Красноармейском районе пенсионеры научились делать необычные сувениры из шпагата и кофейных зерен, а участница творческой мастерской Лариса Гончарова из Краснопартизанского района вошла в число победителей конкурса «Народная мастерская».

Еще одно интересное направление «серебряного» добровольчества - экологическое волонтерство. «Серебряные» волонтёры Саратовской области уже несколько лет активно участвуют в проектах, направленных на защиту окружающей среды, благоустройство территорий своих городов и посёлков. К примеру, пенсионеры Самойловского района регулярно организуют «субботники» по очистке берегов реки Терса, а волонтеры из Пугачёвского района взяли шефство над прибрежной зоной реки Иргиз. Ежегодные экологические акции по высадке деревьев проводятся в Лысогорском районе, в Аткарском районе работает движение «Бабушкин патруль». В Балашовском районе «серебряный» волонтер Георгий Платонов, инициатор создания добровольного общества охраны природы, туристического клуба «Таймень», организовал экопроект по очистке леса от валежника и уборке пляжа реки Хопер.

Ежегодно в комплексных центрах социального обслуживания населения проводится большое количество мероприятий, посвященных литературному творчеству. Граждане старшего возраста вступают в клубы, пользуются точками буккроссинга, выступают на концертах и проявляют себя в творческих конкурсах. Об организации литературных встреч для пенсионеров в рамках работы клуба «Книголюбы» рассказала «серебряный» волонтер из Александрово-Гайского района Галина Насонова.

Жительница Калининского района Валентина Михайлова проинформировала о технологии «Социальный туризм», направленной на сохранение здоровья, организацию правильного и полезного отдыха граждан старшего поколения.

- Социальный туризм помогает продлить активность и сохранить интерес к жизни в любом возрасте. Сегодня, с учетом эпидемиологической обстановки, мы продолжаем реализацию этой технологии в онлайн-формате, организуем для пенсионеров виртуальные экскурсии по самым интересным местам родного края и России, - отметила Валентина Егоровна.

Следующая встреча «серебряных» добровольцев состоится в июле. Участники семинара смогут обменяться опытом и обсудить социальные проекты своих коллег из Краснокутского, Краснопартизанского, Лысогорского, Марксовского и Новобурасского районов области.
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