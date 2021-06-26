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В Историческом парке открывается ШКОЛА юного ИСТОРИКА «Хроники путешествий» v 2.0

Новости


В Историческом парке открывается ШКОЛА юного ИСТОРИКА «Хроники путешествий» v 2.0.

Программа рассчитана на школьников от 8 до 15 лет. Они смогут отправиться в увлекательное путешествие по Древней Руси, познакомиться с бытом, традициями и обычаями предков, узнать об особенностях строительства древнерусских городов и крепостей, а также в целом «подтянуть» свои знания по истории. Интерактивные занятия проходят в игровой форме в мультимедийном пространстве экспозиции «Рюриковичи. Романовы».

Программа курса:

30 июня начало в 11:00 и 14:00 — тематическое занятие «Семейные ценности и быт Древней Руси»

7 июля начало в 11:00 и 14:00 — тематическое занятие «Легенды и факты славянской письменности»

14 июля начало в 11:00 и 14:00 — мастер-класс с элементами арт-терапии «Узнай свой страну»

21 июля начало в 11:00 и 14:00 — тематическое занятие «Как построить город?» из истории архитектуры Древней Руси

28 июля начало 11:00 и 14:00 — квест «Колесо истории» по экспозиции «Рюриковичи».

На первом занятии каждый участник программы получит «Дневник путешествий» для ведения важных записей во время занятий и мастер-классов. Участникам, прошедшим весь курс, Исторический парк вручит сертификаты и памятные сувениры. И в следующем учебном году «юные историки» смогут удивить учителей в школе и одноклассников своими новыми знаниями.
Запись в «ШКОЛУ юного ИСТОРИКА» по телефону: (8452) 69-50-34
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