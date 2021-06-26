Продолжаются образовательные сессии «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» при поддержке «Газпрома»

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В течение трех недель талантливые студенты обучались в рамках художественной сессии «Школы Иннопрактики и Русских сезонов». «Сейчас мы активно готовимся к встрече с участниками хореографической и музыкальной сессий», - рассказал Алексей Лебедев, директор «Русских сезонов». 1 июля в Санкт-Петербурге начнут обучение 15 музыкантов, композиторов, вокалистов и дирижеров в государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. В Академии танца Эйфмана в это же время мастер-классы начнутся для танцоров и хореографов. В конце июля они представят постановку для Летнего Фестиваля «Глобальные ценности». Международные культурные образовательные проекты осуществляются при поддержке генерального спонсора ПАО «Газпром».