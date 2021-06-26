26 июня 2021 СУББОТА
Новости
17:00 | 25 июня
«Серебряные» волонтеры из семи районов области рассказали об интересных социальных проектах
16:15 | 25 июня
В Историческом парке открывается ШКОЛА юного ИСТОРИКА «Хроники путешествий» v 2.0
15:21 | 25 июня
Саратовцев ждут на традиционных ярмарках выходного дня
14:30 | 25 июня
В Саратове продолжается реконструкция фонтана «Одуванчик»
13:35 | 25 июня
Сотрудники комитета по ЖКХ продолжают проверку работы управляющих организаций
12:40 | 25 июня
В областной киновидеосети - кинозалов выходит отечественный художественный фильм режиссера Игоря Зайцева «Бендер: Начало»
11:42 | 25 июня
Начался прием заявок на конкурс национальных культур «Волжское подворье»
11:27 | 25 июня
Продолжаются образовательные сессии «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» при поддержке «Газпрома»
10:48 | 25 июня
Олег Костин: «Реализация региональных программ модернизации первичного звена здравоохранения, инициированных Президентом России, позволит приблизить медицинскую помощь жителям отдаленных территорий»
09:53 | 25 июня
За пять месяцев 2021 года промышленность региона показала значительный рост
«Состав Победы» — это 16 видеороликов, посвященных участию железнодорожников в Великой Отечественной войне. Темы роликов — это неизвестные широкой аудитории факты, события, связанные с вкладом железнодорожников в общую Победу.
Подробнее
Министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин: "Заработная плата медицинских работников – на моем личном контроле
Подробнее
Карта распространения короновируса COVID-19
Подробнее
В Саратове снижен налог на прибыль для инвесторов
Подробнее
Льготная ипотека для сельчан: в работе 50 заявок от жителей области на сумму 81,1 миллиона рублей, половина уже одобрены
Подробнее

Продолжаются образовательные сессии «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» при поддержке «Газпрома»

Новости
Продолжаются образовательные сессии «Школы Иннопрактики и Русских сезонов» при поддержке «Газпрома»

Мастер-классы, семинары и лекции провели опытные преподаватели Санкт-Петербургской Академии художеств имени Ильи Репина для 16 художников и скульпторов из 10 стран мира.

В течение трех недель талантливые студенты обучались в рамках художественной сессии «Школы Иннопрактики и Русских сезонов». «Сейчас мы активно готовимся к встрече с участниками хореографической и музыкальной сессий», - рассказал Алексей Лебедев, директор «Русских сезонов». 1 июля в Санкт-Петербурге начнут обучение 15 музыкантов, композиторов, вокалистов и дирижеров в государственной консерватории им. Н.А. Римского-Корсакова. В Академии танца Эйфмана в это же время мастер-классы начнутся для танцоров и хореографов. В конце июля они представят постановку для Летнего Фестиваля «Глобальные ценности». Международные культурные образовательные проекты осуществляются при поддержке генерального спонсора ПАО «Газпром».