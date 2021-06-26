Саратовцев ждут на традиционных ярмарках выходного дня
Мясо в ассортименте, молоко и молочные продукты, овощи, картофель, рыбу, домашнюю птицу, яйцо, хлебобулочные и макаронные изделия, крупы, кондитерские изделия и сахар, колбасы и мясные полуфабрикаты, мед – всю эту продукцию местных сельхозтоваропроизводителей смогут приобрести саратовцы в субботу, 26 июня, на ярмарках «выходного дня».
Ярмарочная торговля пройдет на сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный, на торговой площадке в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская, а также в пос. Елшанка (Московское шоссе, 61).
На сельскохозяйственном рынке в пос. Юбилейный также реализуется посадочный материал плодовых деревьев и кустарников, рассада овощных и ягодных культур, цветов.
Режим работы ярмарок - с 8:00 до 16:00.
По вопросам работы ярмарок можно обратиться на «горячую линию» министерства сельского хозяйства области по субботам по телефонам: 50-70-17 (будние дни), 51-77-12 (суббота, до 14:00).