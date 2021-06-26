В Саратове продолжается реконструкция фонтана «Одуванчик»

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Подрядная организация уже демонтировала инженерное оборудование, трубопроводы и электрические кабели, сняла облицовку. Разобраны стены чаши, основание, а также железобетонные конструкции, находящиеся под ней.В настоящий момент идет подготовка основания фундамента чаши фонтана к бетонированию, а также процесс разводки трубопроводной системы в самой чаше. На объекте работают 6 человек – оптимальное количество для такого типа работ.Напомним, работы по реконструкции начались в начале мая. Проект был разработан архитекторами из компании «АрхХаус» и согласован с членами Градозащитного совета при Саратовской областной Думе. Он предполагает воссоздание его исторического архитектурного облика фонтана, созданного архитекторами Тарасом Ботяновским и Кириллом Макуловым.