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Сотрудники комитета по ЖКХ продолжают проверку работы управляющих организаций

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24 июня сотрудниками управления жилищного надзора, муниципального и лицензионного контроля комитета по ЖКХ проведены плановые осмотры по соблюдению управляющими организациями обязательных требований по содержанию общего имущества собственников помещений в домах.

Так, по адресам: ул. Романтиков, д. 44, 2-й пр. Блинова, д. 8 и ул. Чернышевского, д. 136 не производилась уборка подъездов, придомовых территорий, обнаружены повреждения штукатурки и краски на фасадах. Управляющим организациям ООО «МКД» и ООО «Управляющая компания Волжская-Саратов» объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.

Также по адресу ул. Большая Садовая, д. 54 установлен факт ненадлежащего содержания кровли многоквартирного дома. Управляющей организации ООО УК «Быт-Сервис» объявлено также объявлено предостережение.

В случае неисполнения предостережений управляющие организации будут привлечены к административной ответственности.

Напомним, муниципалитету передали часть полномочий Государственной жилищной инспекции. Так, теперь представители комитета по ЖКХ смогут вести надзор за соблюдением требований к сохранности жилфонда, а также лицензионный контроль в отношении управляющих организаций.
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