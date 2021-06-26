Сотрудники комитета по ЖКХ продолжают проверку работы управляющих организаций

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Так, по адресам: ул. Романтиков, д. 44, 2-й пр. Блинова, д. 8 и ул. Чернышевского, д. 136 не производилась уборка подъездов, придомовых территорий, обнаружены повреждения штукатурки и краски на фасадах. Управляющим организациям ООО «МКД» и ООО «Управляющая компания Волжская-Саратов» объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований.Также по адресу ул. Большая Садовая, д. 54 установлен факт ненадлежащего содержания кровли многоквартирного дома. Управляющей организации ООО УК «Быт-Сервис» объявлено также объявлено предостережение.В случае неисполнения предостережений управляющие организации будут привлечены к административной ответственности.Напомним, муниципалитету передали часть полномочий Государственной жилищной инспекции. Так, теперь представители комитета по ЖКХ смогут вести надзор за соблюдением требований к сохранности жилфонда, а также лицензионный контроль в отношении управляющих организаций.