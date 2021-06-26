В областной киновидеосети - кинозалов выходит отечественный художественный фильм режиссера Игоря Зайцева «Бендер: Начало»

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Сегодня, 24 июня, одновременно со всей Россией на экраны пяти муниципальных модернизированных кинозалов выходит отечественный художественный фильм режиссера Игоря Зайцева «Бендер: Начало» (16+).Зрители цифровой прокатной сети областного киновидеоцентра смогут посмотреть новую приключенческую киноленту, приквел «Двенадцати стульев» в кинозалах «СинемаOz 3D» (р.п. Озинки), «Юность» (г. Новоузенск), «Луч» (с. Питерка), «Восход» (г. Энгельс) и «Корунд» (г. Шиханы).Действие фильма происходит в России в 1919 году. Его главные герои — юный идеалист Осип Задунайский и опытный аферист Ибрагим Бендер, которые решают украсть драгоценный жезл.Главные роли в картине исполнили Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Юрий Колокольников, Таисия Вилкова и Гарик Харламов.Подробную информацию о расписании сеансов вышеперечисленных кинозалов можно получить в их официальных сообществах в социальных сетях.