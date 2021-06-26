В областной киновидеосети - кинозалов выходит отечественный художественный фильм режиссера Игоря Зайцева «Бендер: Начало»
24 июня отечественный фильм увидят зрители пяти муниципальных модернизированных кинозалов области.
Сегодня, 24 июня, одновременно со всей Россией на экраны пяти муниципальных модернизированных кинозалов выходит отечественный художественный фильм режиссера Игоря Зайцева «Бендер: Начало» (16+).
Зрители цифровой прокатной сети областного киновидеоцентра смогут посмотреть новую приключенческую киноленту, приквел «Двенадцати стульев» в кинозалах «СинемаOz 3D» (р.п. Озинки), «Юность» (г. Новоузенск), «Луч» (с. Питерка), «Восход» (г. Энгельс) и «Корунд» (г. Шиханы).
Действие фильма происходит в России в 1919 году. Его главные герои — юный идеалист Осип Задунайский и опытный аферист Ибрагим Бендер, которые решают украсть драгоценный жезл.
Главные роли в картине исполнили Сергей Безруков, Арам Вардеванян, Юрий Колокольников, Таисия Вилкова и Гарик Харламов.
Подробную информацию о расписании сеансов вышеперечисленных кинозалов можно получить в их официальных сообществах в социальных сетях.